АТВ открива: Ово је мушкарац из БиХ осумњичен за убиство ухапшен у Београду

Аутор:Огњен Матавуљ
26.09.2025
19:39
Коментари:0
Адел Кабаш, звани Даста, ухапшен је данас у Београду по Интерполовој потјерници расписаној због сумње да је учествовао у убиству Мехмеда Рамића Меше у сарајевском насељу пофалићи у децембру 2021. године, сазнаје АТВ.
Од тренутка пуцњаве у којој је убијен Рамић, Кабаш је био у бјекству.
Полиција је ухапсила Кабаша у Мис Ирбијевој улици на Звездари.
Он ће, како се истиче у саопштењу, бити приведен судији за претходни поступак Вишег суда у Београду ради даљег предузимања мјера и процесуирања по међународној потјерници.
Подсјећамо, Вијеће Кантоналног суда у Сарајеву у јулу прошле године за убиство Рамића осудило је на 20 година затвора Амела Јашаревића.
Истом пресудом, Едвин Имамовић и Игор Зуко, који су оптужени за помоћ починиоцу након кривичног дјела осуђени су на три, односно двије године затвора.
Осим Јашаревића, за убиство Рамића сумњичи се и Адел Кабаш, звани Даста, који је након пуцњаве побјегао и све од тада налазио се у бјекству.
Оптужницом сарајевског Кантоналног тужилаштва Јашаревићу је на терет стављено да је 12. децембра 2021. године, око 21.15 сати, на главној сарајевској саобраћајници, у присуству већег броја грађана и аутомобила, из возила голф 7 испалио више хитаца у правцу пежоа, којим је управљао Мехмед Рамић, након чега је и Адел Кабаш, који је био у другом голфу 7, којим је управљао Едвин Имамовић, такође испалио више хитаца у правцу пежоа у којем се налазио Рамић, који је том приликом задобио више повреда усљед којих је преминуо.
Имамовић се теретио да је кобне вечери, знајући за претходни сукоб Кабаша и Рамића, управљао возилом голф из којег је Кабаш са мјеста сувозача пуцао на Рамића, након чега је напустио мјесто догађаја и одвезао Кабаша према Лукавици, док се Зуко теретио да је у то вријеме изашао из голфа у којем је био Јашаревић, те са тротоара посматрао како Јашаревић и Кабаш пуцају у Рамићево возило.
Након тога, према оптужници, помогао је Кабашу да побјегне, тако што га је покупио возилом пасат у Лукавици и превезао га њиме до Билеће.
Јашаревић се такође теретио да је, заједно са Кабашем на подручју Кантона Сарајево, заједно набавио и држао супстанце које се налазе на листи опојних дрога, психотропних материја биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора, а у намјери стицања незаконите користи прерадом и продајом опојних дрога конзументима на подручју Кантона Сарајево.
Такође, набавили су већу количину ватреног оружја, па је у тој намјери Јашаревић склопио уговор о најму стана у Сарајеву, који су користили као сигурно складиште опојних дрога, ватреног наоружања и експлозивних материја.
Ови предмети пронађени су и одузети приликом претреса стана који су припадници МУП-а КС обавили 23. децембра 2021. током истраге убиства Рамића.
