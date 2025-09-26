Цвијановић: Једностран потез одметнуте сталне мисије БиХ на чијем је челу Лагумџија

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је напуштање сале Генералне скупштине УН током говора израелског премијера Бењамина Нетанјахуа једностран потез одметнуте Сталне мисије БиХ при УН, на чијем је челу Златко Лагмуџија који представља само Бошњаке.
"Ко је овластио Сталну мисију БиХ при УН да њена делегација напусти салу Генералне скупштине УН током говора израелског премијера? Ово је једностран потез одметнуте мисије, на чијем је челу Лагумџија који представља само Бошњаке, а не цијелу БиХ. Овај чин је одраз непоштовања и Устава и закона сопствене земље, као и званичника друге државе", написала је Цвијановићева на Иксу.
Ко је овластио Сталну мисију БиХ при УН да њена делегација напусти салу Генералне скупштине УН током говора израелског премијера?— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 26, 2025
Ово је једностран потез одметнуте мисије, на чијем је челу Лагумџија који представља само Бошњаке, а не цијелу БиХ.
Овај чин је одраз непоштовања и… pic.twitter.com/Wi8eq9VX2E
Она је напоменула да Лагумџија одавно не представља Републику Српску која чини 49 одсто територије БиХ, јер не поступа по инструкцијама Предсједништва БиХ које је једино надлежно за вођење спољне политике.
Лагумџија је за "Аваз" рекао да је логично да је делегација Сталне мисије БиХ при УН напустила салу током Нетањахуовог излагања.
