Logo

Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији

Извор:

АТВ

26.09.2025

19:15

Коментари:

0
Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији
Фото: АТВ

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Управом за технику и Полицијском управом у Новом Саду, ухапсили су у Београду држављанина Босне и Херцеговине А. К. (1991) за којим је Интерпол Сарајево расписао међународну потјерницу због кривичног дела убиство, саопштио је МУП Србије.

Полиција је ухапсила А. К. у Мис Ирбијевој улици на Звездари.

Он ће, како се истиче у саопштењу, бити приведен судији за претходни поступак Вишег суда у Београду ради даљег предузимања мјера и процесуирања по међународној потјерници.

Подијели:

Тагови:

хапшење

ubistvo

Убиство

interpol

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дрон у лету

Свијет

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

12 мин

0
Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

Република Српска

Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

19 мин

0
Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

Сцена

Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

21 мин

0
Милорад Додик, отварање ливнице

Градови и општине

Свечано отвoрена нова ливница у Лакташима

27 мин

0

Више из рубрике

Удес у кружном току Тенис у Тузли

Хроника

Бјежао од полиције и изазвао тежак удес у кружном току Тенис

1 ч

0
Селмир Жугић звани Срце

Хроника

Звали су га Срце: Познат идентитет младића страдалог у БиХ

1 ч

0
Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака

2 ч

0
Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

Хроника

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Упуцао комшију, па сакрио леш: Убио сам га јер ми је бацао магију и крао кукуруз

19

15

Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији

19

11

Након Француске узбуна и у Њемачкој због непознатих дронова

19

04

Ковачевић: Нису функционери Српске у кризној ситуацији, већ БиХ

19

02

Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner