Тражен због убиства: Мушкарац из БиХ ухапшен у Србији

Извор:
АТВ
26.09.2025
19:15
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Управом за технику и Полицијском управом у Новом Саду, ухапсили су у Београду држављанина Босне и Херцеговине А. К. (1991) за којим је Интерпол Сарајево расписао међународну потјерницу због кривичног дела убиство, саопштио је МУП Србије.
Полиција је ухапсила А. К. у Мис Ирбијевој улици на Звездари.
Он ће, како се истиче у саопштењу, бити приведен судији за претходни поступак Вишег суда у Београду ради даљег предузимања мјера и процесуирања по међународној потјерници.
