Хоће ли у затвор: Откривено каква казна пријети Дарку Лазићу

Дарко Лазић и његова супруга Катарина доживјели су тешку саобраћајну несрећу на ауто-путу код Генекса, у близини Београдске арене.
Брачни пар се враћао с промоције пјесме Тијане Матић, Каћине сестре и Даркове свастике. До судара је дошло зато што је Дарко најприје ударио у аутобус, а онда се закуцао у банкину.
Поводом овог случаја, адвокат Бошко Журић открио је која би казна могла да чека фолкера.
“Уколико је неком лицу изречена мјера забране управљања моторним возилом на територији Републике Србије, та забрана важи без обзира на то да ли то лице у том тренутку има возачку дозволу наше земље или неке иностране. Кршење те забране за собом повлачи санкцију која прије свега зависи од тога да ли је та забрана била изречена пресудом кривичног или прекршајног суда. Уколико је била изречена пресудом прекршајног суда, кршење те забране за собом повлачи сумњу за извршење прекршаја за коју је предвиђена казна затвора до 15 дана или новчана казна до 120.000 динара. Уколико је та забрана била изречена пресудом кривичног суда, кршење те забране за собом повлачи сумњу за извршење кривичног дјела за које је предвиђена казна затвора до шест мјесеци или новчана казна. Наш закон прописује да ће повратник у погледу истог или истоврсног прекршаја или кривичног дела бити кажњен строжом казном и не може му се изрећи блажа казна, већ строжа казна затвора коју ће суд оцијенити у склопу законског распона у зависности од олакшавајућих или отежавајућих околности”, истакао је Журић и додао:
“Када се деси нека саобраћајна незгода, оцјена да ли ће се водити кривични или прекршајни поступак првенствено зависи да ли у тој незгоди има повријеђених лица и да ли је причињена штета већа од 200.000 динара или није. Уколико није било повријеђених лица и уколико је штета мања од овог износа, та саобраћајна незгода онда се сматра прекршајем и водиће се прекршајни поступак. Ако је пак, у тој саобраћајној незгоди било повријеђених лица било лаком или тешком тјелесном повредом, то за посљедицу има вођење кривичног поступка. Такође, и врста санкције зависи од тога да ли је ријеч о прекршају или кривици. Ако је у питању прекршајни поступак, санкције су новчане, а уколико је кривични, санкције иду од казне затвора до три године (уколико је ријеч о незгоди у којој је једно лице повријеђено лаком тјелесном повредом, а уколико је ријеч о лицу са тешком тјелесном повредом, казна је од двије до осам година, а уколико је дошло до смртног исхода, казна је од пет до 15 година)”, додао је адвокат.
Он истиче и да се ради о поступку који се против фолкера покреће по службеној дужности, преноси "Гранд".
“Ријеч је о поступку који се покреће по служеној дужности без обзира да ли је ријеч о кривичном дјелу или прекршају. Уколико је ријеч о кривичном дјелу, тужилаштво ће свакако заступати оптужбу, а ако је ријеч о прекршају, он се процесуира тако што полиција подноси прекршајни налог”, закључио је Журић.
