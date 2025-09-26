Ливница у Лакташима доказ за велике пројекте институција и приватног сектора

Извор:
Отварање ливнице у Лакташима резултат је вишегодишњег рада, труда и визије, те доказ да се у Републици Српској могу градити фабрике и остварити велики пројекти сарадњом приватног сектора и институција, рекао је Бранислав Бањац, директор компаније "ПМП драјв системс" и "ПМП Јелшинград".
Бањац је захвалио свима који су учествовали у остварењу овог циља, те напоменуо да је одлука о локацији пажљиво бирана, а пресудно је утицала компанија "Јелшинград" са сједиштем у Градишци.
"То је био јасан доказ да постоји знање, стручна радна снага и услови за развој индустрије на свјетском нивоу. Близина ауто-пута и аеродрома, као и трафостаница са капацитетом која ће одговорити нашим потребама, такође, су утицали да се одлучимо за отварање погона у Александровцу", рекао је Бањац обраћајући се присутнима на свечаности отварања "ПМП" ливнице.
Он је навео да је посебан понос чињеница да је ријеч о једном од најмодернијих погона у Европи.
"Трећом фазом бисмо комплетирали цјелокупан процес производње, до готовог производа, што је наша жеља и циљ. За наредне фазе треба нам хала од 11.000 метара квадратних. Желимо на тај начин да допринесемо економском развоју регије", истакао је Бањац.
Он је додао да им је намјера да успоставе сарадњу са факултетима и школама, да се млади образују и остају у Српској.
"Желимо да се овдје развијају вјештине, знања и каријере", поручио је Бањац.
Члан Управе Матео Сгвасера представио је процес производње у ливници.
"Имамо простор за пријем сировина, након тога иде прерада и испорука материјала. Заокружили смо процес са системима за сагоријевање, станицама за металуршку обраду, хлађење, пјескарење и осталим системима који ову ливницу чине једном од најсавременијих у Европи", истакао је Сгвасера.
Он је навео да је ријеч о сложеном, високотехнолошком процесу.
"Аутоматизоавана и роботизована производња осигуравају квалитет. Револуција се одвија и у дигитализацији. Захваљујући интегрисаном систему сензора можемо у реалном времену гледати кључне параметре", рекао је Сгвасера.
Представник италијанске регије Фриули Венеција Ђулија и директор "Финеса" Ерос Гои захвалио је представницима свих институција за подршку и помоћ у реализацији овог пројекта.
"Велика ми је част што сам овдје и захвалио бих у име предсједника регије. Желим да вам од срца честитам на труду који сте уложили. Велико је задовољство видјети ово и присуствовати оваквом догађају. Ствари се у привреди не дешавају без разлога", рекао је Гои.
Он је подсјетио да су ове привредне активности почеле прије 20 година, да је то пут који и даље траје и развија се.
"Овај пут има судбину да се настави. Не мислим на технологију и иновације већ на менталитет који смо овдје нашли", нагласио је Гои.
