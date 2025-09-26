Logo

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

26.09.2025

17:19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна
Фото: Printscreen/Youtube/Boje Zemlje

Милан Марјановић има један од највећих стакленика на Балкану са црним гоџи бобицама које су добро родиле ове године, а на тржишту су веома тражене и имају високу цијену.

Млади Панчевац је прије 4 године посадио 1.600 садница црних гоџи бобица и оне су сада достигле пун род. Нису захтјевне за одржавање и узгајање и неопходно их је само два пута годишње орезати. У свом стакленику има аутоматско наводњавање и прихарну. Најтеже је брање које се обавља пинцетом.

"Тражио сам неку најздравију биљку којом бих могао да се бавим и без конкуренције то је црни гоџи који је пун антиоксиданата, антицијанина који помажу здрављу, ћеловита је намирница која је одлична као нутративни састав да се уноси током дана", каже Марјановић.

Вукота Говедарица

Република Српска

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

Црне гоџи бобице су веома здраве, а најчешће се користе за прављење сока, тинктуре и меда са 20 одсто ове биљке. Бобице се након бербе одмах замрзавају или посебном технологијом суше смрзавањем гдје се вода вакумом уклања и на тај начин се чувају скоро све биоактивне материје.

Ово је како каже Ненад Мићановић веома захтјевна технологија.

"Најздравији је свакако у свјежем облику са што мање прераде, јер је очуванији квалитет и тиме се и ми водимо. До сад се показало да је мед са гоџијем изузетно добра комбинација јер и мед има сопствени квалитет па га гоџи само допуњује", истиче технолог Мићановић.

Гоџи бобице се узгајају у контролисаним условима и веома су отпорне на све климатске услове, напомиње агроном Јасмина Волођа.

marke novac KM

Друштво

Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

" Гајење биљака није тако тешко, најбитније је да произвођач посматра биљку током цијеле године. Она у 4. години даје 1,5 кг по биљци и све је органска производња што је и најважније", каже Волођа.

Сав овогодишњи род од око 1.800 килограма Марјановић је продао у земљи, али било је и купаца из Швајцарске и Аустрије. Малопродајна цијена је око 250, а велепродајна 160 евра по килограму. За сад не планира сам да повећава производњу, већ у коопреацији са другим произвођачима жели да усаврши овај посао од којег може добро да се заради, преноси Панчевац.

