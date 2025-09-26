Шта доноси национална платна картица у Српској

Извор:
Глас Српске
26.09.2025
16:50
Коментари:0
У процесу увођења националне платне картице у Републици Српској већ су учињени први кораци, а реализацијом ове мјере дошло би до заустављања одлива новца, смањења трошкова послодаваца, а створили би се услови да трговци коригују цијене производа.
Увођење националне платне картице почетком седмице најавио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"Тражићемо увођење националне платне картице коју би издавале банке, а које би имале покриће у приходима појединаца и предузећа", казао је тада Додик.
Иницијатор те идеје је потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске Саша Тривић који је казао да су предности поменуте националне картице огромне.
"Та мјера има више добрих ствари, а прије свега дошло би до дигитализације новца, односно већег кориштења дигиталног у односу на готов новац. С тим се постижу и резултати у борби против сиве економије, јер електронски новац се лакше прати него папирни", казао је "Гласу" Тривић.
Са друге стране, наводи он, и послодавцима би се олакшало и смањило руковање готовим новцем, а самим тим дошло би и до пада њихових трошкова.
Свијет
Трамп: Чини се да имамо договор о Гази
Идеја је, наглашава он, да се у склопу домаћег банкарског система промијени начин комуникације тако да сва средства која наплаћују страни издаваоци за кориштење платних картица, остану у Републици Српској.
"Та мјера требало би да утиче и на финалне цијене производа јер страни картичари узимају од трговаца проценат од 1,5 до два одсто за кориштење картица у платном промету. Кориштење националних платних картица имало би позитивне ефекте и за трговце и грађане", рекао је Тривић.
Сваки грађанин који буде имао националну платну картицу, наводи Тривић, мора да има рачун у банци.
"Преко тог рачуна била би повезана та национална платна картица. Дакле, користимо стране картице и за то плаћамо странцима, а боље да платимо нашим банкама да то раде, јер није незанемарљива цифра новца који одлази из Републике Српске страним картичарима", наводи Тривић.
Република Српска
УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже
Ова мјера се, наводи Тривић, налази и у експозеу предсједника Владе Републике Српске Саве Минића, а према његовом мишљењу конкретни потези су већ урађени на том плану у Министарству финансија.
"Све активности су у надлежности тог ресора. Потребна су и одређена законска рјешења, али и испуњавање техничких услова да бисмо дошли до зацртаног циља. Вјероватно ће бити потребна и година дана да се то заврши, а све то довешће на крају до веће финансијске дисциплине и нижих трошкова", закључио је Тривић.
"Дина"
Република Српска
Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине
Национална картице у Српској требала би бити израђена по узору на "Дина" картицу из Србије. "Дина" картица је национална платна картица Републике Србије која се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. У оквиру додатних услуга за кориснике, картица се може користити за плаћање путем мобилног телефона, плаћање на интернету и плаћање директно на шалтерима Управе за трезор. "ДинаКард" систем је основан 2003. године, као резултат сарадње Народне банке Србије с пословним банкама. Циљ његовог покретања био је убрзани развој безготовинског начина плаћања, смањење готовине у новчаној маси и сузбијање сиве економије.
Најновије
Најчитаније
17
21
17
21
17
19
17
17
17
05
Тренутно на програму