Logo

Захарова: Кијевска елита финансира рат корупцијом и терором над цивилима

Извор:

Sputnjik

26.09.2025

16:37

Коментари:

0
Захарова: Кијевска елита финансира рат корупцијом и терором над цивилима
Фото: Танјуг/АП

Кијевска елита, огрезла у корупцији, настоји да пребаци терет трошкова 'рата до посљедњег Украјинца' на европске савезнике, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, и подсјетила на нови терористички напад Кијева на руске цивиле.

„Кијевска елита, огрезла у корупцији и навикнута да се ослања на туђу помоћ, без имало стида настоји да пребаци терет трошкова 'рата до посљедњег Украјинца' на европске савезнике, цинично игноришући све веће социјалне и економске проблеме у њиховим земљама“, констатовала је дипломата.

Како је навела Захарова, режим Владимира Зеленског сматра културну сферу посебним „бојним пољем“ у сукобу с Русијом и води рат против свега што је руско, како унутар, тако и ван граница Украјине.

Број становника Украјине се готово преполовио, а одлив грађана се појачао усљед пооштравања мобилизације у земљи, додала је она.

илу-дуње-26092025

Савјети

Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

Према њеним ријечима, недавни терористички напади Кијева на руске цивиле, укључујући оне на Новоросијск и Туапсе, само потврђују важност задатака денацификације и демилитаризације Украјине и елиминације претњи које долазе с њене територије.

„Каспијски цевоводни конзорцијум (КГК) игра важну улогу у обезбеђивању глобалне енергетске безбедности и остваривању економских интереса земаља-чланица, што једногласно признају сви акционари конзорцијума и руководство земаља-учесница“, навела је она.

Према ријечима дипломате, кијевски терористички напад на Каспијски гасоводни конзорцијум показује непоштовање према мировним напорима за превазилажење конфликта.

„Кијевски режим, извршивши терористички напад на КГК, фактички игнорише напоре трећих земаља, укључујући и оне које су заступљене у конзорцијуму, за мирно превазилажење кризе у међудржавним односима, и показује омаловажавајући однос према лидерима држава који су лично укључени у подстицање мировног дијалога“, истакла је Захарова.

Mile Višnjić 260925

Друштво

На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

Кабинет Каспијског гасоводног конзорцијума (КГК) у Новоросијску оштећен је 24. септембра у нападу ФПВ-дроном на центар града. Погинуле су двије особе, укључујући и једно дијете, а рањено је 11 људи, међу којима двоје дјеце. Оштећено је седам стамбених зграда, хотел, канцеларија Каспијског цјевоводног конзорцијума и 20 аутомобила.

(Спутњик)

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака

59 мин

0
Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

Савјети

Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

1 ч

0
Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

Друштво

Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

1 ч

0
Mile Višnjić, bundeva

Друштво

На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

1 ч

0

Више из рубрике

Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

Свијет

Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

1 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Напад на Сјеверни ток не би био могућ без знања Бајденове администрације

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту

2 ч

0
"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

Свијет

"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

34

Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner