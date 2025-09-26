Извор:
Sputnjik
26.09.2025
16:37
Коментари:0
Кијевска елита, огрезла у корупцији, настоји да пребаци терет трошкова 'рата до посљедњег Украјинца' на европске савезнике, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, и подсјетила на нови терористички напад Кијева на руске цивиле.
„Кијевска елита, огрезла у корупцији и навикнута да се ослања на туђу помоћ, без имало стида настоји да пребаци терет трошкова 'рата до посљедњег Украјинца' на европске савезнике, цинично игноришући све веће социјалне и економске проблеме у њиховим земљама“, констатовала је дипломата.
Како је навела Захарова, режим Владимира Зеленског сматра културну сферу посебним „бојним пољем“ у сукобу с Русијом и води рат против свега што је руско, како унутар, тако и ван граница Украјине.
Број становника Украјине се готово преполовио, а одлив грађана се појачао усљед пооштравања мобилизације у земљи, додала је она.
Савјети
Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство
Према њеним ријечима, недавни терористички напади Кијева на руске цивиле, укључујући оне на Новоросијск и Туапсе, само потврђују важност задатака денацификације и демилитаризације Украјине и елиминације претњи које долазе с њене територије.
„Каспијски цевоводни конзорцијум (КГК) игра важну улогу у обезбеђивању глобалне енергетске безбедности и остваривању економских интереса земаља-чланица, што једногласно признају сви акционари конзорцијума и руководство земаља-учесница“, навела је она.
Према ријечима дипломате, кијевски терористички напад на Каспијски гасоводни конзорцијум показује непоштовање према мировним напорима за превазилажење конфликта.
„Кијевски режим, извршивши терористички напад на КГК, фактички игнорише напоре трећих земаља, укључујући и оне које су заступљене у конзорцијуму, за мирно превазилажење кризе у међудржавним односима, и показује омаловажавајући однос према лидерима држава који су лично укључени у подстицање мировног дијалога“, истакла је Захарова.
Друштво
На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма
Кабинет Каспијског гасоводног конзорцијума (КГК) у Новоросијску оштећен је 24. септембра у нападу ФПВ-дроном на центар града. Погинуле су двије особе, укључујући и једно дијете, а рањено је 11 људи, међу којима двоје дјеце. Оштећено је седам стамбених зграда, хотел, канцеларија Каспијског цјевоводног конзорцијума и 20 аутомобила.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
34
17
21
17
21
17
19
17
17
Тренутно на програму