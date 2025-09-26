Logo

Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака

26.09.2025

Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака
Фото: АТВ

На магистралном путу у Бистарцу код Лукавца синоћ око 22:40 сати догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо пјешак.

У несрећи су учествовали теретно возило “Мерцедес”, којим је управљао двадесетчетворогодишњи С.О. из Тузле, и пјешак С.Ж. из Бановића, који је преминуо на мјесту догађаја, што је потврдила екипа Хитне помоћи Дома здравља Лукавац.

На mjesto događaja изашли су полицијски службеници и дежурни тужилац, а узроци и околности несреће још се утврђују.

