Још једна трагедија у БиХ: Теретњаком усмртио пјешака

Извор:
АТВ
26.09.2025
16:36
Коментари:0
На магистралном путу у Бистарцу код Лукавца синоћ око 22:40 сати догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо пјешак.
У несрећи су учествовали теретно возило “Мерцедес”, којим је управљао двадесетчетворогодишњи С.О. из Тузле, и пјешак С.Ж. из Бановића, који је преминуо на мјесту догађаја, што је потврдила екипа Хитне помоћи Дома здравља Лукавац.
На mjesto događaja изашли су полицијски службеници и дежурни тужилац, а узроци и околности несреће још се утврђују.
