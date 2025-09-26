Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

Аутор:Огњен Матавуљ
26.09.2025
15:32
Кантонални суд у Тузли осудио је Емира Селимовића на јединствену казну од 45 година затвора због убиства 13-годишњег сина и супруге Инеле Селимовић!
Селимовић је оглашен кривим за убиство на подмукао начин. За оба убиства изречене су му појединачне казне од по 44 године затвора, што је обједињено у јединствену од 45 година.
”Емир Селимовић је оглашен кривим што је дана 12. фебруара 2025. године у заједничком стану у Калесији, на подмукао начин, док су били на спавању, загушењем, убио супругу и малољетног сина. Оптуженом је продужен притвор који може трајати најдуже девет мјесеци од дана изрицања пресуде”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Федерације БиХ.
Оптужницом се Селимовићу је на терет стављено да је 12. фебруара 2025. године у периоду од 3 до 6 сати ујутро у породичном стану у Калесији, док су супруга и син спавали, на подмукао начин искористио њихову немогућност да се одбране и рукама им стезао врат све док нису престали дисати, те је наступила њихова смрт услијед загушења. Након почињених кривичних дјела аутомобилом у власништву супруге је побјегао и скривао се неколико дана од полицијских и истражних органа.
Подсјећамо, осумњиченог су 17. фебруара ухапсили полицијски службеници ПУ Бањалука на подручју Горње Мравице код Прњавора, након интензивне потраге и низа оперативних и истражних радњи проведених у координацији са истражиоцима Сектора криминалиситичке полиције МУП-а Тузланског кантона у циљу лоцирања и лишења слободе осумњиченог.
