Акција ”Солитер”: Ухапшено пет особа, одузето 900 грама дроге

Аутор:

Огњен Матавуљ

26.09.2025

11:09

Спровођење осумњичених у акцији Солитер
Фото: Уступљена фотографија

Горан Михајловић, Горан Рељић и Јасмин Јовић из Добоја, те Хусеин Карахоџић и Емин Камерић из Тешња ухапшени су у оквиру акције ”Солитер” због сумње да су се бавили трговином дроге, сазнаје АТВ.

Акција ”Солитер” мјесецима је припремана, а спровели су је полицијски службеници ПУ Добој у сарадњи са МУП-ом Зеничко-добојског кантон. У претресима је откривено и заплијењено око 900 грама дроге, оружје и друго.

”У акцији су ухапшена тројица Добојлија због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. Због истог дјела ухапшен је Х.К. из Тешња, који је осумњичени и за недозвољено посједовање оружја, док се Е.К. на терет ставља помагање у неовлаштеној производњи и промету дроге и спречавање службеног лица у вршењу службене радње”, наводе у ПУ Добој.

Акција ”Солитер”

По налогу судова у Добоју и Тешњу извршени с претреси осумњичених, као и објеката које су користили у Добоју, Теслићу и Тешњу.

”Том приликом пронађено је и одузето 730 грама марихуане, 184 грама бијелог праха налик спиду, одређена количина таблета екстазија, пиштољ, новац, мобилни телефони, вага и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Добој.

Након криминалистичке обраде Михајловић, Рељић, Јовић и Камерић су предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју, док ће Карахоџић ће бити предат Кантонално тужилаштву Зеничко-добојског кантона.

