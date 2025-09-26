Акција ”Солитер”: Ухапшено пет особа, одузето 900 грама дроге

Аутор:Огњен Матавуљ
26.09.2025
11:09
Коментари:0
Горан Михајловић, Горан Рељић и Јасмин Јовић из Добоја, те Хусеин Карахоџић и Емин Камерић из Тешња ухапшени су у оквиру акције ”Солитер” због сумње да су се бавили трговином дроге, сазнаје АТВ.
Акција ”Солитер” мјесецима је припремана, а спровели су је полицијски службеници ПУ Добој у сарадњи са МУП-ом Зеничко-добојског кантон. У претресима је откривено и заплијењено око 900 грама дроге, оружје и друго.
”У акцији су ухапшена тројица Добојлија због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. Због истог дјела ухапшен је Х.К. из Тешња, који је осумњичени и за недозвољено посједовање оружја, док се Е.К. на терет ставља помагање у неовлаштеној производњи и промету дроге и спречавање службеног лица у вршењу службене радње”, наводе у ПУ Добој.
По налогу судова у Добоју и Тешњу извршени с претреси осумњичених, као и објеката које су користили у Добоју, Теслићу и Тешњу.
”Том приликом пронађено је и одузето 730 грама марихуане, 184 грама бијелог праха налик спиду, одређена количина таблета екстазија, пиштољ, новац, мобилни телефони, вага и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Добој.
Након криминалистичке обраде Михајловић, Рељић, Јовић и Камерић су предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју, док ће Карахоџић ће бити предат Кантонално тужилаштву Зеничко-добојског кантона.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму