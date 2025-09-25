Преваранти смислили начин како да отму станове: Слагали старицу и нотаре, па ухапшени

Извор:
Телеграф
25.09.2025
18:20
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Првим основним јавим тужилаштвом у Београду, ухапсили су А. Р. (41) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара, док ће против тридесетдвогодишњег мушкарца бити поднијета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дјело.
А. Р се сумњичи да је заједно са тридесетдвогодишњим мушкарцем, у намјери да себи прибаве противправну имовинску корист, довели у заблуду службеника једног јавног биљежника у Младеновцу и једног јавног биљежника у Београду, тако што су лажним приказивањем и прикривањем чињеница ове службенике навели да предузму радње овјере из њихове надлежности, које су довеле до отуђења удјела насљедне имовине на штету седамдесетогодишње жене, у виду више непокретности на територији Београда.
Сцена
Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?
Осумњиченом А.Р је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву.
Економија
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму