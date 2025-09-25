Logo

Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

25.09.2025

Пјевач Дарко Лазић доживио је ноћас саобраћајну незгоду на аутопуту на Новом Београду, док је у аутомобилу са њим била и његова супруга Катарина Лазић, која је сједила на сувозачком мјесту.

Обоје су након саобраћајке хоспитализовани, а потом пуштени на кућно лијечење. Наводи се чак да је пјевач, након што је напустио болницу, продужио у кафану и наставио провод са завојима на глави.

Дамир Хреља

Фудбал

У фокусу: Дамир Хреља - старосједилац Борца тресе мреже противника

Иначе, Дарко Лазић је, како незванично сазнаје портал ''Телеграф.рс'', у тренутку судара био пијан, са више од 1,9 промила алкохола у крви, док важећу српску возачку дозволу одавно нема јер му је одузета. Тест на дрогу показао је негативан резултат.

Како се још сазнаје, Дарко Лазић је возио аутомобил марке "мерцедес" који није у његовом власништву, већ је изнајмљен.

Аутомобилом се забио у банкину, а штета је огромна, чак 120.000 евра.

Вјера кадионица

Србија

Француз из Стразбура се крстио на Косову и Метохији и добио име Немања

На питање новинара да ли ће и даље возити, или ће унајмити возача, с обзиром да је имао неколико саобраћајки, а након једне је једва сачувао живот, пјевач је одговорио:

"Не. Зашто би? Ово се дешава свима. Нисам дивљао, па да сам изгубио контролу... Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетјели на воду, и Боже мој", одговорио је певач Дарко Лазић.

