Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

Извор:
Телеграф
25.09.2025
17:54
Коментари:0
Пјевач Дарко Лазић доживио је ноћас саобраћајну незгоду на аутопуту на Новом Београду, док је у аутомобилу са њим била и његова супруга Катарина Лазић, која је сједила на сувозачком мјесту.
Обоје су након саобраћајке хоспитализовани, а потом пуштени на кућно лијечење. Наводи се чак да је пјевач, након што је напустио болницу, продужио у кафану и наставио провод са завојима на глави.
Фудбал
У фокусу: Дамир Хреља - старосједилац Борца тресе мреже противника
Иначе, Дарко Лазић је, како незванично сазнаје портал ''Телеграф.рс'', у тренутку судара био пијан, са више од 1,9 промила алкохола у крви, док важећу српску возачку дозволу одавно нема јер му је одузета. Тест на дрогу показао је негативан резултат.
Како се још сазнаје, Дарко Лазић је возио аутомобил марке "мерцедес" који није у његовом власништву, већ је изнајмљен.
Аутомобилом се забио у банкину, а штета је огромна, чак 120.000 евра.
Србија
Француз из Стразбура се крстио на Косову и Метохији и добио име Немања
На питање новинара да ли ће и даље возити, или ће унајмити возача, с обзиром да је имао неколико саобраћајки, а након једне је једва сачувао живот, пјевач је одговорио:
"Не. Зашто би? Ово се дешава свима. Нисам дивљао, па да сам изгубио контролу... Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетјели на воду, и Боже мој", одговорио је певач Дарко Лазић.
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму