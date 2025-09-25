Logo

Огласио се Дарко Лазић након несреће: И даље ћу возити

Огласио се Дарко Лазић након несреће: И даље ћу возити

Фолк пјевач Дарко Лазић након синоћне саобраћајке проговорио је о свим детаљима.

Дарко је кренуо код љекара, а сада је открио шта се дешавало током ноћи када је изазвао несрећу.

"Хвала милом Богу, ништа страшно, жива глава. Проклизао ми је ауто, као што можете видјети на путу, било је кишовито на путу, ја сам кренуо да обилазим. Нисам видио да је аутобус стајао паркиран у десној траци и нисам могао да закочим, пустио сам кочницу и намотао сам на своју страну, да не бих повриједио Катарину и са моје стране сам га закачио… Хвала Богу што није била велика брзина, да је била, било би још горе", рекао је он и додао:

"Ја сам задобио посјекотине од шоферке која је пукла… Ко је крив, то се не зна, ја сам крив што сам возио по киши, он је крив што је стајао. Битно је да нико није повријеђен озбиљно. Каћа има само малу посјекотину на глави од стакла", рекао је он, преноси "Блиц".

Пјевач тврди да није био у алкохолисаном стању током удеса.

"Да је било брже ко зна шта би било. Враћали смо се кући, није било алкохола, није било недозвољених супстанци. Пристао сам одмах да ми ваде крв, све, да не би опет било: 'Сјео је пијан за волан'. Такво је вријеме било, киша је падала, нисам видио, мали секунд непажње… Идем да примим тетанус и то је то. Све у свему, жива глава, идемо даље", рекао је он.

Како се наводи, у локалу гдје су били претходне ноћи дошло је до свађе, али је фолкер сада демантовао те наводе.

"Нисмо се свађали. Каћа и ја се не свађамо", рекао је он.

Он је открио да је био забринут због мајке Бранке.

"Ја сам јутрос када смо изашли са ВМА, рекао сам Андреани да напише Бранки да је све океј, пошто кад се буде пробудила и када види како је све напумпано, да сам малтене погинуо… Дешава се, људи смо", рекао је пјевач.

“И даље ћу возити, зашто не бих?”

На питање да ли ће и даље возити, или ће унајмити возача, одговорио је:

"Не. Зашто бих? Ово се дешава свима. Нисам ја дивљао, па да сам изгубио контролу… Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетјели на воду, и Боже мој", поручио је.

