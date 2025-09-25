Logo

Кардашијанка открила своје тајне за ''убитачно'' тијело

25.09.2025

11:18

Ријалити звијезда Ким Кардашијан
Фото: Tanjug

Ријалити звезда Ким Кардашијан открила је мале трикове за витку и затегнуту фигуру које и ви можете да испробате.

Наиме, Ким Кардашијан је у интервјуу за "Вог" открила да обожава тренинг снаге, али и да повремено ради пилатес и кардио. Њена уобичајена фитнес рутина траје сат и по и подразумијева вежбе са теговима, како би побољшала своју снагу.

"Велики сам фан вјежбања с теговима. Радим доста на снази. Имала сам неке проблеме с леђима, па сам морала мало да прилагодим тренинге, али доњи дио тијела ми је приоритет за тонус. Горњи дио радим неколико дана нед‌јељно", казала је Ким, те додала да не прескаче дан за кардио.

"Дижем тегове сваки дан, истежем се и мало радим кардио. Волим пилатес... Ако не укључим пилатес барем једном нед‌јељно у свој план вјежбања, боле ме леђа. И дефинитивно ми треба истезање", објаснила је.

Како каже, тренинг ради ујутру уз песме Џастина Бибера. Неке фитнес трендове ипак избјегава.

"Покушала сам 'хот' јогу једном. И заспала сам. Сам амбијент, мрачна соба, тишина… Ако ми дате услове да спавам, спаваћу."

Воли да мало нервира и свог тренера, јер често провјера телефон током тренинга.

"Знам да сам досадна особа која се јавља на позиве док вјежба, али тако сам навикла", искрено је додала, преноси Б92.

Kim Kardašijan

vježbanje

