Дарко Лазић био пијан када се "закуцао" у аутобус!

Пјевач Дарко Лазић био је пијан када се колима "закуцао" у аутобус код Арене, сазнаје "Телеграф.рс".
У крви је имао више од 1,9 промила алкохола. Незванично, он нема важећу возачку дозволу Србије (давно му је одузета), наводи овај портал.
Како "Телеграф.рс" сазнаје, Лазић који је био за воланом "мерцедеса" свом силином ударио је у аутобус, а затим се од њега одбио и завршио у банкини. По свему судећи, због велике брзине није успио да закочи већ га ударио отпозади, али и стања пијанства у ком се налазио.
- Из смрсканог возила извукли су га ватрогасци. Био је свјестан као и његова супруга Катарина. Причао је неповезано и није могао да каже шта се догодило јер је био под дејством алкохола. Није могао ни да препозна мјесто гдје се налази. Узорци су му узети одмах послије удеса. Први резултати су показали да није конзумирао наркотике - каже саговорник.
