Logo

Дарко Лазић био пијан када се "закуцао" у аутобус!

Извор:

Телеграф

25.09.2025

10:13

Коментари:

0
Дарко Лазић био пијан када се "закуцао" у аутобус!

Пјевач Дарко Лазић био је пијан када се колима "закуцао" у аутобус код Арене, сазнаје "Телеграф.рс".

У крви је имао више од 1,9 промила алкохола. Незванично, он нема важећу возачку дозволу Србије (давно му је одузета), наводи овај портал.

удес-лазић

Сцена

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило

Како "Телеграф.рс" сазнаје, Лазић који је био за воланом "мерцедеса" свом силином ударио је у аутобус, а затим се од њега одбио и завршио у банкини. По свему судећи, због велике брзине није успио да закочи већ га ударио отпозади, али и стања пијанства у ком се налазио.

darko lazic instagram

Сцена

Не сјећа се тренутка удеса! Дарко Лазић пуштен кући

- Из смрсканог возила извукли су га ватрогасци. Био је свјестан као и његова супруга Катарина. Причао је неповезано и није могао да каже шта се догодило јер је био под дејством алкохола. Није могао ни да препозна мјесто гдје се налази. Узорци су му узети одмах послије удеса. Први резултати су показали да није конзумирао наркотике - каже саговорник.

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

udes

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево како изгледа ауто Дарка Лазића након стравичног удеса

Сцена

Ево како изгледа ауто Дарка Лазића након стравичног удеса

2 ч

0
Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

Сцена

Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

2 ч

0
Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

Сцена

Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

1 д

0
Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

Сцена

Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

3 ч

0

Више из рубрике

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило

Сцена

Дарко Лазић направио грешку која га је умало коштала живота: Ево шта се догодило

1 ч

0
Не сјећа се тренутка удеса! Дарко Лазић пуштен кући

Сцена

Не сјећа се тренутка удеса! Дарко Лазић пуштен кући

2 ч

0
Ево како изгледа ауто Дарка Лазића након стравичног удеса

Сцена

Ево како изгледа ауто Дарка Лазића након стравичног удеса

2 ч

0
Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

Сцена

Познато стање Дарка Лазића и његове супруге послије тешке саобраћајке

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner