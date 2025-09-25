Logo

Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

25.09.2025

07:18

Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

Дарко Лазић и његова супруга Катарина Лазић имали су тешку саобраћајну несрећу, на аутопуту код Генекса у близини београдске Арене.

Дарко Лазић и Катарина враћали су се са промоције нове пјесме њене сестре Тијане Матић, Даркове свастике, када су доживјели саобраћајку. У судару је учествовао аутобус и ауто, приликом чега је ауто потпуно смрскан.

Лазић је возио ауто, док је Каћа била на мјесту сувозача.

Кола хитне помоћи обоје су одмах превезли на ВМА на ушивање.

Како пише Блиц, Дарка су извлачили из аутомобила, а морали су и да сијеку његова врата.

Неколико минута ватрогасци су га дозивали и рекли му да не затвара очи. Ставили су му крагну и увили главу, пиши медији.

