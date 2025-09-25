Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

25.09.2025
07:18
Коментари:0
Дарко Лазић и његова супруга Катарина Лазић имали су тешку саобраћајну несрећу, на аутопуту код Генекса у близини београдске Арене.
Дарко Лазић и Катарина враћали су се са промоције нове пјесме њене сестре Тијане Матић, Даркове свастике, када су доживјели саобраћајку. У судару је учествовао аутобус и ауто, приликом чега је ауто потпуно смрскан.
Лазић је возио ауто, док је Каћа била на мјесту сувозача.
Кола хитне помоћи обоје су одмах превезли на ВМА на ушивање.
Како пише Блиц, Дарка су извлачили из аутомобила, а морали су и да сијеку његова врата.
Неколико минута ватрогасци су га дозивали и рекли му да не затвара очи. Ставили су му крагну и увили главу, пиши медији.
