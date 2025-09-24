Александра Пријовић показала како је прославила рођендан: Сви коментаришу њен изглед након порођаја

24.09.2025
Популарна пјевачица Александра Пријовић на друштвеним мрежама похвалила се снимцима с прославе свог 30. рођендана и то само неколико дана након што се породила.
Наиме, Александра је почетком септембра открила да је родила своје друго дијете - дјевојчицу Ариу, а прије два дана напунила је 30 година. Чини се да се пјевачица успјела брзо опоравити након порођаја те је рођендан обиљежила слављем на којем је запјевала.
На једном од снимака се може видјети док грли супруга Филипа Живојиновића, с којим поред новорођене дјевојчице има и сина Александра.
Такође, на једном од снимака Пријовић својој баки пјева "на ухо", а оно што је свима "запарало очи" јесте њен фит изглед само неколико дана од порођаја.
Поменути снимци су се убрзо почели дијелити на друштвеним мрежама, уз похвале на рачун пјевачициног изгледа.
Медији су недавно објавили да се регионална музичка звијезда породила у једној приватној клиници. Такође, додали су да је пород добро прошао те да се мајка и беба осјећају добро.
"Пород је прошао у најбољем реду, а мама и беба се осјећају добро. Александра је послије порода пребачена у апартман, а кћеркицу ће ускоро видјети и поносни тата. Ипак, онај који највише ишчекује новог члана је мали Александар па ће у наредним сатима и он упознати сестру", навели су.
Такође, пјевачица је раније истакла да би вољела да прошири породицу, али и да је њен сан да добије кћерку.
@aleksandraprijoviic2 Baka ❤️ #aleksandrazivojinovic #aleksandraprijovic #fypシ゚ #fyppppppppppppppppppppppp #fypシ゚viral #balkanmusic #viralvideos #baka ♬ original sound - Aleksandra Prijovic
