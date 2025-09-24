Logo

Глумица Славица Кнежевић имала инфаркт

24.09.2025

Хрватска глумица Славица Кнежевић је 2022. године прошла озбиљне здравствене потешкоће док је с бившим супругом Марком Торјанцем припремала представу "Љубавна писма".

Наиме, у новембру прије три године доживјела је инфаркт, а том је приликом испричала ко јој је први прискочио у помоћ. Рекла је како је десетак дана прије већ почела осјећати тегобе, а бол у прсима коју је осјетила тог 14. новембра била је продорнија него икада раније и знала је како нешто није у реду.

"У тој паници нисам могла да се сјетим броја хитне. Син ради и некад се због посла не може јавити, па сам назвала Марка и рекла му да мислим да имам инфаркт. Мозак ми је радио савршено, али тијело је одлазило. Језив страх. Паника. Уз рамена, утрнула ми је и вилица, а у прсима као да ми неко ножем нешто извлачи. Марко је назвао хитну и дао им све податке, но они су му рекли како их морам сама назвати јер није крај мене. Која лудост! Па већ сам могла бити без свијести или мртва – испричала је глумица у разговору за Глорију.

Глумичин бивши супруг Марко брзо је таксијем стигао до ње, а када су дошли до болнице, Славицу су смјестили на интензивни коронарни дио. "Током ноћи имала сам још десетак лакших инфаркта. Али била сам мирна јер сам у болници. Артерија је била 95 одсто зачепљена, дошла сам у задњи трен" испричала је глумица.

Иако се од бившег супруга Марка растала 2000. године, остали су у добрим односима и сарађују.

Тагови:

