Бил Гејтс донирао 912 милиона долара за борбу против ове три болести

23.09.2025

07:49

Бил Гејтс донирао 912 милиона долара за борбу против ове три болести

Бил Гејтс је објавио да ће Гејтсова фондација донирати 912 милиона долара Глобалном фонду за борбу против сиде, туберкулозе и маларије и позвао владе да зауставе глобално смањење финансирања здравства.

На догађају Ројтерс Њузмејкера ​​у Њујорку, Гејтс је рекао да се свијет налази на раскрсници и упозорио да би милиони дјеце могли да умру ако се финансирање превише смањи.

Донација Гејтсове фондације је иста као и 2022. године, када је Глобални фонд, независна организација са сједиштем у Женеви, посљедњи пут прикупљао средства у оквиру трогодишњег буџетског циклуса. Ова година долази након великих смањења државне помоћи, првенствено из Сједињених Држава.

Према подацима Института за метрику и евалуацију здравља (IHME), глобална развојна помоћ пала је за 21 одсто између 2024. и 2025. године, на најнижи ниво у посљедњих 15 година. Гејтс је упозорио да би ово могло да угрози напредак који је преполовио смртност дјеце од 2000. године и спасава процијењених пет милиона живота годишње.

Фондација Гејтс, основана 2000. године, један је од највећих свјетских финансијера глобалног здравља, са фокусом на спречавање смртности мајки и дјеце, борбу против заразних болести и смањење сиромаштва. Гејтс је раније ове године најавио да ће до 2045. године донирати скоро цјелокупно своје богатство од процијењених 200 милијарди долара, брже него што је планирао, због хитних потреба широм свијета.

На свом годишњем догађају ''Голмани“, фондација је уручила шпанском премијеру Педру Санчезу награду ''Глобални голман“, напомињући да је Шпанија повећала свој допринос Глобалном фонду за 12 процената, а Глобалној алијанси за вакцине (GAVI) за 30 процената, преноси Аваз.

