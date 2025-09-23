Logo

Трамп потписао: Антифа проглашена терористичком организацијом

23.09.2025

07:36

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је извршну наредбу којом се организација углавном љевичарских активиста Антифа проглашава терористичком организацијом.

- Због горе поменутог обрасца политичког насиља осмишљеног да сузбије законите политичке активности и омета владавину права, овим проглашавам Антифу "домаћом терористичком организацијом" - наводи се у извршној наредби.

Tекст документа објављен је на сајту Бијеле куће.Антифа - скраћеница од антифашиста, је лабава организација углавном љевичарских активиста, и у Сједињеним Америчким Државама се генерално не сматра високо организованом групом.

Сматра се да се односи на присталице анархистичких ставова. Директор ФБИ-ја Кеш Пател је раније говорио о истрагама против тероризма усмереним на "нихилисте"“.

