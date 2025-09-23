Трамп потписао: Антифа проглашена терористичком организацијом

23.09.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је извршну наредбу којом се организација углавном љевичарских активиста Антифа проглашава терористичком организацијом.
- Због горе поменутог обрасца политичког насиља осмишљеног да сузбије законите политичке активности и омета владавину права, овим проглашавам Антифу "домаћом терористичком организацијом" - наводи се у извршној наредби.
Tекст документа објављен је на сајту Бијеле куће.Антифа - скраћеница од антифашиста, је лабава организација углавном љевичарских активиста, и у Сједињеним Америчким Државама се генерално не сматра високо организованом групом.
Antifa is a militarist, anarchist enterprise that explicitly calls for the overthrow of the United States Government, law enforcement authorities, and our system of law. — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025
Thanks to the leadership of President Trump, they are now classified as a domestic terrorist organization. pic.twitter.com/0Fb6n0TLLy
Сматра се да се односи на присталице анархистичких ставова. Директор ФБИ-ја Кеш Пател је раније говорио о истрагама против тероризма усмереним на "нихилисте"“.
