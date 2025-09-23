Дани Српске у Србији, манифестација у 13 градова

23.09.2025
Манифестација "Дани Српске у Србији" биће одржана од данас до 30. септембра у 13 градова Србије.
Отварању ће присуствовати премијер Саво Минић.
Манифестација, коју организује Представништво Српске у Србији, свечано ће бити отворена у Народном позоришту у Београду у присуству званичника Српске и Србије.
Под слоганом "Пут саборности" овогодишњи "Дани Српске у Србији" биће одржани у Београду и још 12 градова, гдје ће бити приказани програми из Републике Српске.
Предвиђен је и сусрет привредника, а биће представљени и туристички потенцијали Српске.
