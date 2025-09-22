Logo

Минић: Проблем родитеља његоватеља мора под хитно бити ријешен

22.09.2025

22:17

Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су скандалозни услови под којима родитељи његоватељи остварују право на накнаду и за наредне дане најавио конкретна рјешења.

"Проблем родитеља његоватеља мора под хитно бити ријешен", истакао је Минић у објави на Иксу.

Он је навео да је детаљно упознат са овим проблемом и да ће у наредним данима јавност ће бити упозната са конкретним рјешењем.

