Минић: Проблем родитеља његоватеља мора под хитно бити ријешен

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су скандалозни услови под којима родитељи његоватељи остварују право на накнаду и за наредне дане најавио конкретна рјешења.
"Проблем родитеља његоватеља мора под хитно бити ријешен", истакао је Минић у објави на Иксу.
Он је навео да је детаљно упознат са овим проблемом и да ће у наредним данима јавност ће бити упозната са конкретним рјешењем.
