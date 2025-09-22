Домаћа производња мора да се заштити

Извор:
Веће етикете на производима нису довољне - држава мора да стане на страну домаће производње и заштити је. Мора да се изједначимо с европском конкуренцијом, порука је власника мљекаре „Пађени“.
Ненад Вукоје каже да би и увоз требало боље да се контролише. Стижу јефтинији, али упитни производи.
„Са запада нам некада долази јефтин производ, нелогичних цијена који ми не можемо да испратимо. Највероватније да би се ту могли неки или прелиминари увести или нека правила која би требала када је нека цијена изузетно ниска неког увозника да се види због чега је ниска и да се то на неки начин санкционише из разлога што није реално“, рекао је Ненад Вукоје, власник мљекаре „Пађени“.
„Због наше дјелатности коју ми радимо највише би се требало базирати на производњи млијека, да се повећа производња млијека, да се помогне малим кооперантима да постану већи, да се направи нека прича која ће бити за народ изузетно квалитетна и добра, а ми као прерађивачи да то подржимо и да они могу се развијати онолико колико би требало.“
За конкурентнију и квалитетнију домаћу производњу потребна су већа улагања. То посебно у прерађивачкој индустрији, порука је из Привредне коморе. Треба и да се увозни замијене домаћим производима.
"Домаћа производња треба да се развија што је могуће више. Оно што је сигурно фокус сада у овим временима која су специфична са геостратешке, геополитичке кретње, то су оне робе које ће обезбиједити сигурност када су у питању основне људске потребе, осим енергетике гдје не можемо пуно тога да урадимо, јер зависимо у већем степену од енергената које увозимо, али постоје сегменти у којима можемо да повећамо производњу", рекао је Aлександар Љубоја, директор подручне привредне коморе Бањалука.
Бањалучани купују домаће. Куповали би, кажу, и више када би ти производи били видљивији.
„Купујем све када имам пара. Шта год је домаће то је боље",
„Углавном све, све у фрижидер што иде, поврће, воће, углавном те домаће производе. Највише поврће“,
„Заштитити домаћу производњу, домаће ресурсе, радити на квалитету, стручно, ефикасно, одговорно и то је то“,
„Ја бих радије куповао наше млијеко или било шта да знам које, што се мора урадити за купца на прву. Сада ја улетим у маркет, за 10 минута не могу ја гледати, читати декларације. Значи нема од тога ништа", неки су од коментара грађана.
Производи ће постати видљивији, увјерава ресорни министар. У склопу кампање „Друштвено одговорни“, трговци би требало да се позабаве бољим означавањем производа, као и већим простором за излагање.
„Тако да ти производи буду што видљивији самом купцу када врши куповину тог производа. Направићемо шири асортиман производа, роба широке потрошње", рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
Увјерава министар и да покушава да се креира најбољи законодавни оквир и амбијент за грађане и привреду.
