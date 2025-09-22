Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

Извор:
СРНА
22.09.2025
17:17
Први дан јесени у Републици Српској доноси благи пад температуре, а у наставку седмице очекују се киша и грмљавина, прогнозирају у Републичком хидрометеоролошком заводу.
У Крајини ће већ сутра, првог дана јесени, ујутро бити умјерено до претежно облачно, а у осталим предјелима ведро, али ће се облачност током дана ширити ка осталим крајевима.
Промјенљиво до потпуно облачно, нестабилно и свјежије вријеме очекује се у сриједу, 24. септембра. Киша и пљускови ће почети у ноћи на западу и шириће се ка сјеверу и југу.
Током првог дијела дана, на истоку ће бити углавном суво. Више сунчаних периода по подне се очекује у Крајини уз локалне развоје који ће донијети нову кишу и пљускове с грмљавином.
Киша ће падати и у источним крајевима, док су на западу и југу могуће и непогоде уз локално обилније падавине за кратко вријеме и појачан вјетар, са максималном температураом до 28 степени Целзијусових.
Нестабилно и промјенљиво са повременом кишом и пљусковима биће и у четвртак, 25. септембра. Јутарња температура ваздуха од осам до 14, на југу до 16, а максимална од 20 до 27, у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.
Промјенљиво облачно вријеме уз могућу слабу кишу очекује се и у петак, 26. септембра. Јутарња температура ваздуха од шест до 12, на југу до 15, а дневна од 20 до 27, у вишим пределима од 17 степени Целзијусових.
