Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

22.09.2025

17:17

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

Први дан јесени у Републици Српској доноси благи пад температуре, а у наставку седмице очекују се киша и грмљавина, прогнозирају у Републичком хидрометеоролошком заводу.

У Крајини ће већ сутра, првог дана јесени, ујутро бити умјерено до претежно облачно, а у осталим предјелима ведро, али ће се облачност током дана ширити ка осталим крајевима.

Промјенљиво до потпуно облачно, нестабилно и свјежије вријеме очекује се у сриједу, 24. септембра. Киша и пљускови ће почети у ноћи на западу и шириће се ка сјеверу и југу.

Током првог дијела дана, на истоку ће бити углавном суво. Више сунчаних периода по подне се очекује у Крајини уз локалне развоје који ће донијети нову кишу и пљускове с грмљавином.

Киша ће падати и у источним крајевима, док су на западу и југу могуће и непогоде уз локално обилније падавине за кратко вријеме и појачан вјетар, са максималном температураом до 28 степени Целзијусових.

Нестабилно и промјенљиво са повременом кишом и пљусковима биће и у четвртак, 25. септембра. Јутарња температура ваздуха од осам до 14, на југу до 16, а максимална од 20 до 27, у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.

Промјенљиво облачно вријеме уз могућу слабу кишу очекује се и у петак, 26. септембра. Јутарња температура ваздуха од шест до 12, на југу до 15, а дневна од 20 до 27, у вишим пределима од 17 степени Целзијусових.

