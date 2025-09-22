Logo

Премијер повукао први потез: Минић отворио шаховски турнир

Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је завршни турнир 24. Шаховског првенства пензионера Републике Српске.

Минић, који је генерални покровитељ овог турнира, симболично је повукао први шаховски потез.

Након што је у Теслићу отворио завршни турнир 24. Шаховског првенства пензионера Републике Српске, Минић је напоменуо да износ пензија прати инфлаторна и друга кретања и подсјетио на јануарско редовно усклађивање од шест одсто и недавно ванредно у износу од три одсто.

"Долазим из породице гдје имам три пензионера и апсолутно разумијем њихов статус. Морамо бити свјесни да су они свој животни вијек, неки од њих и у Одбрамбено-отаџбинском рату, уградили у Републику Србску и то је за обавезно поштовање, али и култура према старим генерацијама", изјавио је Минић новинарима.

Он је изразио задовољство што Удружење пензионера Републике Српске, уз Ловачки савез, као двије кровне организације у Српској нису имале подјеле.

Похвалио је организацију такмичења у Теслићу, те се нашалио да је на отварању за противника добио велемајстора због чега партија није дуго трајала.

Премијер је замолио руководство Удружења пензионера Републике Српске да у овај завршни шаховски турнир уврсти све локалне заједнице у којима је то могуће организовати.

Претходно је предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић уручио Минићу захвалницу за подршку раду овог удружења.

Завршни шаховски турнир Удружења пензионера Републике Српске окупио је 101 такмичара са предтакмичења у општинским и градским удружењима пензионера, саопштено је из Удружења пензионера Републике Српске.

Турнир се одржава до 24. септембра у хотелу "Кардиал" у Теслићу.

