''Астронаут'' из Бањалуке стао на луди камен

22.09.2025

13:42

Коментари:

3
''Астронаут'' из Бањалуке стао на луди камен
Фото: Уступљена фотографија

Матична књига вјенчаних у Бањалуци од викенда броји и једног "астронаута". Наиме, у рубрику “занимање” младожења Саво Бабић је, без много размишљања, одлучио уписати управо то – астронаут.

"Питао сам матичара могу ли уписати било шта. Рекли су да могу и астронаут ми је прво пало на памет", рекао је Бабић за Независне.

У суботу је тако овај “свемирски пионир” слетио право пред олтар, гд‌је га је чекала његова изабраница, педијатријска сестра Мирела Галић.

За разлику од свемирских мисија, млади брачни пар медени мјесец планира провести на Земљи, у кругу породице и пријатеља. Но, у матичним књигама Бањалуке сада стоји податак да је један њен становник астронаут.

Матична књига вјенчаних
Матична књига вјенчаних

Коментари (3)
