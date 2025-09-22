Вантјелесном оплодњом рођено 2.200 беба у Републици Српској

22.09.2025
08:47
Коментари:0
Поступком вантјелесне оплодње у Републици Српској до сада је рођено више од 2.200 беба, а само током осам мјесеци ове године одобрено је укупно 326 захтјева за вантјелесну оплодњу.
Показују то подаци Фонда здравственог осигурања Републике Српске, који је за финансирање вантјелесне оплодње у овој години издвојио око 1,5 милион марака, док је трошак за рефундације износио око 258.000 КМ.
Иначе, ФЗО РС финансира три покушаја вантјелесне оплодње за парове који на други начин не могу да остваре потомство, а управо је она 2007. године уврштена у права из здравственог осигурања у Српској. Тада је финансиран само један покушај, а касније је број покушаја повећан, пишу Независне.
"Фонд у цијелости финансира три поступка вантјелесне оплодње женама до навршених 40 година старости, а женама од навршених 40 до навршене 42 године Фонд финансира 50 одсто трошкова. Женама које су старије од 42 године, уколико роде дијете поступком вантјелесне оплодње, ФЗО у потпуности рефундира трошкове, у складу са нашим цјеновником", наводе они за "Независне новине" додајући да се поступак вантјелесне оплодње ради у уговореној здравственој установи у Републици Српској "Медицо С".
Уколико се та процедура не може спровести у здравственој установи која има уговор са ФЗО РС, из ове установе објашњавају да парови могу да ураде поступак вантјелесне оплодње у некој од здравствених установа у иностранству, а Фонд им потом рефундира трошкове у складу са цјеновником.
"Осим тога, Законом о обавезном здравственом осигурању омогућено је да Фонд може да рефундира трошкове паровима који су након два неуспјела покушаја вантјелесне оплодње у Српској, трећи поступак, по својој жељи, урадили у иностранству", наводе они.
Потомство уз помоћ вантјелесне оплодње велики број грађана у Српској покушао је остварити и прошле године, када је одобрено 495 захтјева, а трошак Фонда тада био је 2,6 милиона КМ.
"У 2023. години одобрено је 507 захтјева за вантјелесну оплодњу, а трошак Фонда износио је око три милиона марака, док су трошкови за рефундације поступака рађених изван Српске износили око 400.000 КМ. У 2022. години одобрен је 591 захтјев за вантјелесну оплодњу, док је 2021. године одобрено 656 захтјева", навели су они за "Независне новине".
Осим финансирања три покушаја вантјелесне оплодње, прије осам година Српска је међу првима у региону увела и чување ембриона на двије године.
"Финансирање ове услуге много значи паровима, јер захваљујући чувању ембриона, посебно жене, не морају поново да се излажу хормонској терапији, а сам поступак краће траје", објашњавају из ФЗО РС.
Такође, Фонд је у 2023. години почео да финансира и нову услугу замрзавање репродуктивног материјала.
"Ова услуга подразумијева замрзавање сперматозоида, замрзавање и чување ткива тестиса, одмрзавање сперматозоида или ткива тестиса, замрзавање и чување до десет јајних ћелија на период од пет година. Онкофертилитет је нова област у медицини у Српској и значајан је искорак у правима из обавезног здравственог осигурања, јер има за циљ да сачува и продужи фертилитет код жена и мушкараца обољелих од малигних болести", наводе они додајући да замрзавање репродуктивних ћелија обољелих од малигних болести прије излагања онколошким терапијама и зрачењу, пружа могућност да се касније добије потомство.
