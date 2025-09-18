Република Српска богатија за 24 мала становника

Извор:
АТВ
18.09.2025
07:49
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 12 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Осам беба рођено је у Бањалуци, шест у Градишци, по двије у Добоју, Зворнику, Бијељини и Невесињу, а по једна беба у Приједору и Фочи.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Градишци четири дјевојчице и два дјечака, у Добоју два дјечака, у Зворнику и Бијељини по један дјечак и једна дјевојчица, у Невесињу двије дјевојчице, у Приједору дјевојчица, а у Фочи дјечак.
Порода није било у Источном Сарајеву и Требињу.
