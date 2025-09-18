Logo

Република Српска богатија за 24 мала становника

18.09.2025

Беба дијете
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 12 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Осам беба рођено је у Бањалуци, шест у Градишци, по двије у Добоју, Зворнику, Бијељини и Невесињу, а по једна беба у Приједору и Фочи.

У Бањалуци је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Градишци четири дјевојчице и два дјечака, у Добоју два дјечака, у Зворнику и Бијељини по један дјечак и једна дјевојчица, у Невесињу двије дјевојчице, у Приједору дјевојчица, а у Фочи дјечак.

Порода није било у Источном Сарајеву и Требињу.

