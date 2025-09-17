Logo

Будући фризери уљепшали дан корисницима добојског Дневног центра

17.09.2025

20:15

Фото: АТВ

Уз мало труда и срце пуно доброте, будући фризери уљепшали су дан корисницима добојског Дневног центра. Стигли су да дјеци и омладини са сметњама у развоју направе нове фризуре.

А то је корисницима Дневног центра измамило осмијех на лице.

"Јако се радујемо ми дјевојчице, волимо да правимо фризуре", каже Хидајета Буквић корисник Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју, Добој

"Волим правити фризуре, помагати, дружити се са дјецом, фино ми је", каже Селма Аличић корисник Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју, Добој

Срце пуно и средњошколцима. Одмах су се прихватили посла. Најтраженије су плетенице.

"Има разних стилова. Имају боксерске плетенице, обичне, рибље користи, плетенице за фолклор. Све су плетенице једнаке за направити", објашњава Тамара Илић, средњошколац.

"Јако је лијеп осјећај када ми усрећимо неко мало дијете или било кога и када навече легнемо да спавамо осјећамо неку срећу у себи", прича Петар Лукић, средњошколац.

И управо то нам је био циљ, кажу у добојској Економској школи. На овај начин, ђаци кроз свој рад развијају емпатију и хуманост. А управо то највише значи корисницима Дневног центра.

"Да их мало обрадујемо, да они мало науче да буду хумани, да се друже и да не правимо разлику једни међу другима", каже Данијела Гајић, професор практичне наставе.

"Они су ово данас ишчекивали, синоћ су се припремили, прали су косу и спремају се. Баш су узбуђени, иначе воле дружење и са ученицима из школе и предшколских установа", каже Исидора Рађа, директор Дневног центра Добој.

По својој хуманости ђаци добојске Економске школе већ су надалеко препознатљиви. Често кроз сличне активности показују да мало пажње и лијеп гест њима угрију срце, а корисницима измаме осмијех. И то је средњошколцима највећа награда.

Doboj

