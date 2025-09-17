Извор:
АТВ
17.09.2025
19:12
Коначно нови асфалт у Херцеговини. Рехабилитује се кратка, али значајна дионица.
Машине су на путу од Билеће до Делешуе тачније до границе са Црном Гором.
Ова дионица је значајна Билећанима, повезује их са сусједном општином Никшић. Сређује се 6,5 километара.
Урађено је изравнавање и стабилизација коловоза, сада се ставља асфалт, дневно се среди 700 метара. Све ће коштати 2.180.000 марака, инвеститор је предузеће Путеви Српске. Херцеговина путеви су извођач. Радиће се још неколико дана,
"Значајно је доста јер је ту трговински гранични прелаз, сигурно ће много значити људима који овуда сваки дан пролазе са шлеперима, брже ће се кретати, љепши коловоз, мања оштећења на возилима. Свакако боље за саобраћај", каже Стојан Милошевић, инжењер грађевине у Херцеговина путевима.
Боље је и за Билећу, каже начелник. Обрадовали су га нови километри асфалта, али не либи се да тражи још. Зна се шта је приоритет.
"Свакако овај дио према Мостару и према Федерацији, ја мислим да имају и за то план да тај дио раде, не знам хоће ли стићи ове године али наредне свакако. И путна комуникација Требиње Билећа гдје се ради пројектна документација", рекао је Миодраг Парежанин, начелник општине Билећа.
Биће, кажу надлежни. Стигао је и предсједник Српске. Милорад Додик открива која ће се сљедећа дионица рехабилитовати.
"За петнаест дана кренуће санација пута од Берковића према Стоцу онај дио који је највише угрожен у дужини од 6 километара и то ћемо завршити прије зиме", каже Додик.
А након зиме, машине се опет пале, најављују из Путева Српске. Љуте се када кажемо да је Херцеговина запостављена.
"Херцеговина је поприлично велика и разуђена, тако да било које улагање није баш јефтино. Ево могу да најавим да ћемо сљедеће године да радимо и до другог Граничног прелаза, од Требиња до Клобука, на сличан начин како смо ово радили радићемо и то", каже Боривоје Обрадовић, в.д. техничког директора Путева Републике Српске.
А шта је са најопаснијом дионицом, Фоча Тјентиште?.
"Заиста имамо објективних проблема од појаве неких стећака, мезарја и разних ствари али да не оптерећујемо јавност. Вјерујте да се и ми трудимо да то што прије завршимо", каже Обрадовић.
Обећава се и наставак реконструкције од Жегуље до границе са Федерацијом. Путна мрежа је најслабија карика Херцеговине, само од почетка године на путевима од Требиња до Фоче страдало је 17 људи.
