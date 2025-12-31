Logo
Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

31.12.2025

Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Србија се нашла на 12. мјесту у рангирању годишње листе најбољих кухиња и јела свјетске енциклопедије укуса Тејст атлас (Taste Atlas), саопштило је Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде Србије ХОРЕС.

Како је наведено, овогодишњи резултати темеље се на 590.228 оцјена посјетилаца платформе за 16.357 јела из свих дијелова свијета.

Брашно

Република Српска

Јавне кухиње у Српској добијају 500.000 килограма брашна

Директор ХОРЕС-а Георгије Генов напоменуо је да је позиција Италије резултат вишедеценијског систематског рада.

''Наравно, Италија ради већ 50 година управо на квалитету хране, на квалитету ресторана, на извозу хране, на туризму, на промоцији, на стварању бренда и наравно да је неприкосновена у сваком случају. Ми смо 12. што показује потенцијал да имамо шансе да напредујемо много више него што смо данас, уколико заиста кренемо тим путем којим су Италијани ишли'', додао је он.

