Трикови за мјерење намирница када немате вагу при руци

Колико пута сте започели припрему колача или ручка, а онда схватили да немате вагу при руци? Скоро сваки рецепт данас тражи прецизно мјерење у грамима и декаграмима, али у пракси то није увијек могуће. У таквим тренуцима "одокативна" метода дјелује као једини излаз, али често може да поквари укус или текстуру јела.
Зато вам доносимо једноставан водич који ће вам олакшати мјерење без ваге. Уз ове практичне трикове лако ћете одредити колико тачно тежи једна кашика, шоља или чаша одређене намирнице. Ослоните се на ову таблицу и кувајте без стреса - јер добра јела не зависе од опреме, већ од воље и мало кухињске сналажљивости.
У таквим ситуацијама обично посегнемо за телефоном и Гуглом да бисмо сазнали колико кашика треба за отприлике 50 грама шећера. Али вашој муци овдје стављамо тачку - у наставку вас чека водич кроз основне мјере које ће вам помоћи при припреми и сланих и слатких јела.
Основне мјере:
1 велика кашика брашна = око 12 г
1 велика кашика гриза = око 15 г
1 велика кашика презли = око 15 г
1 велика кашика шећера = око 15 г
1 велика кашика соли = око 12 г
1 велика кашика масти = око 20 г
1 велика кашика воде или вина = 15 г
7 великих кашика воде = 1 дл воде
1 коцка шећера = 5 г
1 мала чаша = 100 г воде или вина
1 велика чаша = 200 г воде или вина
1 литар брашна = 54 дкг
8 великих кашика сувог грожђа = око 10 дкг
10 великих кашика мљевених ораха, лешника или бадема = 10 дкг
12 великих кашика шећера у праху = 10 дкг
Важно правило
Приликом мјерења кашике и чаше увијек пуните до ивице. На примјер, ако у рецепту пише једна велика кашика брашна, то значи да брашно треба да буде поравнато са ивицом, а вишак можете скинути тупом страном ножа.
Такође, сличне суве намирнице попут соде бикарбоне и шећера увијек просијте прије употребе да би се уклониле грудвице - само тако ћете добити тачну мјеру.
Када мјерите маст, путер или маргарин, пазите да буду собне температуре, никако хладни и тврди.
Ако у рецепту није наведена тачна температура, не брините - ево како да се снађете:
Врло блага рерна = 110-120°Ц
Блага рерна = 125-150°Ц
Средње блага = 150-160°Ц
Средња = око 175°Ц
Средње јака = 190°Ц
Јака = 205–250°Ц
Врло јака = 250-300°Ц
