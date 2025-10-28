Logo

Велика контрола саобраћаја у Хрватској, дижу и дронове

28.10.2025

09:53

Велика контрола саобраћаја у Хрватској, дижу и дронове

С циљем повећања безбједности саобраћаја на путевима и смањења посљедица саобраћајних несрећа, у сриједу, 29. октобра од 10 до 16 сати, на подручју цијеле Хрватске провешће се превентивно-репресивна акција контроле саобраћаја.

Како је објавило Равнатељство полиције, у акцији ће учествовати максималан број полицијских службеника, уз употребу свих расположивих уређаја и опреме, укључујући и беспилотне летјелице (дронови) којима ће управљати посебно оспособљени полицијски службеници.

Током акције полиција ће посебну пажњу усмјерити на санкционисање непрописне брзине, вожње под утицајем алкохола или дрога, некориштења сигурносног појаса и дјечје сједалице те непрописне употребе мобилног телефона.

Надзор ће бити усмјерен и на возаче мопеда и мотоцикла.

Помоћу дронова, између осталог, утврђиваће се и прекршаји попут некориштења сигурносног појаса, непрописне употребе мобилних телефона, проласка кроз црвено свјетло, непрописног претицања те непоштивања саобраћајних знакова.

"Од почетка године у саобраћајним несрећама смртно су страдале 228 особе, што је 24 особе више него у истом периоду прошле године (пораст од 11,8 одсто)", саопштено је из полиције.

Полиција је позвала све учеснике у саобраћају на одговорно понашање и досљедно поштивање саобраћајних прописа - како би се заштитио сваки живот.

