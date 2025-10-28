Logo

Цијене злата на најнижем нивоу

28.10.2025

09:42

Цијене злата на најнижем нивоу
Фото: Pixabay

Цијене злата су данас пале за један одсто на 3.941,65 долара по унци (од 06:52 ГМТ), достигавши најнижи ниво од 10. октобра.

Цијене злата су наставиле скоро тронедјељни минимум, јер је оптимизам због потенцијалног трговинског споразума између САД и Кине смањио потражњу за сигурним златним уточиштем, преноси Ројтерс.

У недјељу су високи кинески и амерички економски званичници разрадили оквир трговинског споразума о којем ће амерички предсједник Доналд Трамп и Си Ђинпинг одлучивати касније ове недјеље.

Цијена сребра је данас пала за 0,8 одсто на 46,51 долара по унци, платина је пала за 2,6 одсто на 1.549,85 долара, а паладијум је изгубио 1,2 одсто на 1.385,50 долара.

