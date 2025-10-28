Цијене злата на најнижем нивоу

28.10.2025
09:42
Коментари:0
Цијене злата су данас пале за један одсто на 3.941,65 долара по унци (од 06:52 ГМТ), достигавши најнижи ниво од 10. октобра.
Цијене злата су наставиле скоро тронедјељни минимум, јер је оптимизам због потенцијалног трговинског споразума између САД и Кине смањио потражњу за сигурним златним уточиштем, преноси Ројтерс.
У недјељу су високи кинески и амерички економски званичници разрадили оквир трговинског споразума о којем ће амерички предсједник Доналд Трамп и Си Ђинпинг одлучивати касније ове недјеље.
Свијет
Зашто Амазон гаси 30.000 радних мјеста
Цијена сребра је данас пала за 0,8 одсто на 46,51 долара по унци, платина је пала за 2,6 одсто на 1.549,85 долара, а паладијум је изгубио 1,2 одсто на 1.385,50 долара.
Најновије
Најчитаније
13
04
13
03
13
03
13
01
12
57
Тренутно на програму