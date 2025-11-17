Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

Извор:
Блиц
17.11.2025
22:46
Луна Ђогани је подијелила непријатност која ју је задесила са женом која је тражила да је рекламира преко друштвених мрежа.
Како је Луна Ђогани испричала она је госпођи написала понуду у поруци, а жена је Лунину поруку прослиједила својој кћерки, која је исту објавила на поменутој друштвеној мрежи.
Видно узнемирена и љута Ђоганијева је снимила низ сторија, те поручила да је она по професији инфлуенсер, који зарађује од реклама, али да је много пута многима излазила у сусрет када су рекламе у питању, ипак, да не подноси безобразлук.
Луна је објавила и поруке са кћерком дотичне госпође у којима пише да Луна наводно тражи 500 евра за стори на Инстаграму.
"Извините молим вас госпођице, то је мој посао. Ја сам инфлуенсер и од тога живим", написала је Луна, на шта јој је кћерка од те жене одговорила:
"Слободно, толико сам се уплашила, потресла сам се сва. Прво, за стори нико није узео 500 евра. Значи, будалаштине. Друго, неко се мучи мјесец дана да заради те паре, а ти некоме тражиш 500 евра. Срам те било. Да се присјетимо мало, ти бјеше ниси била позната, ти си постала позната тако што је Слоба ушао у однос са тобом. Ти дјевојко не би била видљива, да ти није њега, упс госпођо. Опет ћу ти рећи, срам те било да некоме тражиш за смрдљиви стори 500 евра", писала је девојка Луни.
"Ко је тражио за стори 500 евра? Хејтерко", одговорила је Луна.
"Ти", надовезала се девојка.
Луна се овим поводом обратила јавности.
"Хоћу да вам се обратим овде поводом неких људи који хоће да сарађују са мном. Људи који хоће да промовишу свој профил, да продају своје производе, прво што немају појма како ова платформа функционише, како инфлуенсери функционишу, како рекламе функционишу. Они мисле ви пошаљете поруку 'ћао, да ли можеш да ми качиш ову рекламу, ти окачиш и ти тако живиш од ваздуха, а они зарађују преко твог имена и твог профила, који има преко пола милиона пратилаца", рекла је инфлуенсерка и додала:
"Е сад, ова жена ми је написала поруку 'Ћао, Луна, да ли радиш рекламе?'. Ја таквих порука добијам преко 200, 300 дневно. Е,сад замислите када бих ја свакоме написала 'да, радим, окачићу те', окачим један, други. Од чега бих ја живјела. Не можете да очекујете да вас неки инфлеунсер рекламира за жваке и ваздух. Ја људима чиним свакодневно, то можете да питате сваки други профил. Нисам људе одбијала, када би ми неко напише да нема да то приушти, ја сам написала нема проблема, али безобразлук не подносим. Госпођа је послала моју поруку, кћерки и кћерка њена нека, криминалац, окачила је мене на стори са цијелом мојом новчаном понудом, коју ја свакоме шаљем. Њена кћерка је то окачила и испрозивала ме на сторију", испричала је Луна Ђогани.
