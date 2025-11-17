Logo
Large banner

Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

Извор:

Блиц

17.11.2025

22:46

Коментари:

0
Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

Луна Ђогани је подијелила непријатност која ју је задесила са женом која је тражила да је рекламира преко друштвених мрежа.

Како је Луна Ђогани испричала она је госпођи написала понуду у поруци, а жена је Лунину поруку прослиједила својој кћерки, која је исту објавила на поменутој друштвеној мрежи.

Полиција Србија

Хроника

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

Видно узнемирена и љута Ђоганијева је снимила низ сторија, те поручила да је она по професији инфлуенсер, који зарађује од реклама, али да је много пута многима излазила у сусрет када су рекламе у питању, ипак, да не подноси безобразлук.

Луна је објавила и поруке са кћерком дотичне госпође у којима пише да Луна наводно тражи 500 евра за стори на Инстаграму.

"Извините молим вас госпођице, то је мој посао. Ја сам инфлуенсер и од тога живим", написала је Луна, на шта јој је кћерка од те жене одговорила:

"Слободно, толико сам се уплашила, потресла сам се сва. Прво, за стори нико није узео 500 евра. Значи, будалаштине. Друго, неко се мучи мјесец дана да заради те паре, а ти некоме тражиш 500 евра. Срам те било. Да се присјетимо мало, ти бјеше ниси била позната, ти си постала позната тако што је Слоба ушао у однос са тобом. Ти дјевојко не би била видљива, да ти није њега, упс госпођо. Опет ћу ти рећи, срам те било да некоме тражиш за смрдљиви стори 500 евра", писала је девојка Луни.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ако буде потребно послаћемо националну гарду у Лос Анђелес

"Ко је тражио за стори 500 евра? Хејтерко", одговорила је Луна.

"Ти", надовезала се девојка.

Луна љута као рис

Луна се овим поводом обратила јавности.

"Хоћу да вам се обратим овде поводом неких људи који хоће да сарађују са мном. Људи који хоће да промовишу свој профил, да продају своје производе, прво што немају појма како ова платформа функционише, како инфлуенсери функционишу, како рекламе функционишу. Они мисле ви пошаљете поруку 'ћао, да ли можеш да ми качиш ову рекламу, ти окачиш и ти тако живиш од ваздуха, а они зарађују преко твог имена и твог профила, који има преко пола милиона пратилаца", рекла је инфлуенсерка и додала:

Ана Стојадиновић

Сцена

Замијенила Миломира Марића: Ово је нова водитељка Ћирилице

"Е сад, ова жена ми је написала поруку 'Ћао, Луна, да ли радиш рекламе?'. Ја таквих порука добијам преко 200, 300 дневно. Е,сад замислите када бих ја свакоме написала 'да, радим, окачићу те', окачим један, други. Од чега бих ја живјела. Не можете да очекујете да вас неки инфлеунсер рекламира за жваке и ваздух. Ја људима чиним свакодневно, то можете да питате сваки други профил. Нисам људе одбијала, када би ми неко напише да нема да то приушти, ја сам написала нема проблема, али безобразлук не подносим. Госпођа је послала моју поруку, кћерки и кћерка њена нека, криминалац, окачила је мене на стори са цијелом мојом новчаном понудом, коју ја свакоме шаљем. Њена кћерка је то окачила и испрозивала ме на сторију", испричала је Луна Ђогани.

Подијели:

Тагови:

Luna Đogani

рекламе

Инстаграм

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упуцана дјевојчица у Њемачкој

Свијет

Ово је српска дјевојчица коју је упуцала њемачка полиција

2 ч

0
Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници

Свијет

Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници

2 ч

0
Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Сцена

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

3 ч

0
ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

Свијет

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

3 ч

0

Више из рубрике

Ана Стојадиновић, водитељка емисије Ћирилица

Сцена

Замијенила Миломира Марића: Ово је нова водитељка Ћирилице

2 ч

0
Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Сцена

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

3 ч

0
У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

Сцена

У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

7 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Познате сестре пјевачице починиле самоубиство?

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

22

51

Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

22

46

Држављанин БиХ из ћелије аустријског затвора водио нарко-банду

22

46

Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

22

42

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner