Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

17.11.2025
22:59
Пред судом у Штутгарту данас је почело суђење мушкарцу поријеклом из Босне и Херцеговине који се терети да је у мају ове године убио свог 76-годишњег оца.
На самом почетку суђења овај 46-годишњак је признао да је оца убио у заједничком стану у Штутгарт-Плинингену, 22. маја, ове године. Међутим, и поред призњања, тврди да не може да сјети тачног слиједа догађаја тог дана. Оно што се зна јесте да је оца убио кухињским ножем, а непосредно прије злочина дошло је до свађе између њих двојице.
У својој изјави оптужени је рекао да га је тог дана отац, као и много пута раније, вријеђао и понижавао. Међутим, тог дана је било горе него раније. Све то је ескалирало и оптужени је зграбио кухињски нож и избо оца, погодивши га у срце и вену.
Како се могло чути током суђења, оптужени је рођен у Штутгарту, 1979. године, од мајке Њемице и оца из Босне и Херцеговине. Након што му је мајка обољела, кад је он имао двије године, отац га заједно са братом шаље у Босну и Херцеговину. Тамо је одрастао код баке и тетке и оптужени признаје да се тог времена сјећа као лијепог дијела свог живота. У БиХ је кренуо у школу, али онда је избио рат и обојица су се вратили у Штутгарт.
У Штутгарту је завршио школу, започео обуку као књиговезац, али ју је послије годину и по дана прекинуо – због проблема у стручној школи. Сам посао му је пријао, па је годинама и радио као књиговезац. Од 16. године, међутим, почео је да пије алкохол и користи марихуану и кокаин. Сам признаје да је тек повремено имао фазе без алкохола и дроге.
У Њемачкој никада није имао сопствени стан, већ је увијек живио код родитеља.
“Само повремено сам боравио код дјевојака или партнерки”, рекао је 46-годишњак. Након смрти мајке, оптужени је живио сам са оцем у очевом стану у Штутгарт-Плинингену. Много је радио у домаћинству, бринуо се о оцу. Ипак, отац га је стално вријеђао: „Ти си црна овца породице, ти си ништа.“
Када је код оца 2014. откривен тумор на мозгу, оптужени тврди да отац постао све агресивнији. Оптужени је пред судом рекао да га је третирао горе него пса
“У том периоду сам активно користио дрогу и алкохол. Тако је било и на дан злочина. Када сам се око 19 часова вратио кући, одмах је дошло до свађе са оцем”, присјећа се оптужени. Сат времена касније, 76-годишњак је био мртав.
Сљедећег јутра, према сопственим наводима, оптужени је отишао у велики тржни центар у центру Штутгарта. Тамо је купио одјећу јер је знао да иде у затвор. Након шопинга отишао је директно у полицијску станицу и рекао им да је убио оца. Од тог дана се налази у истражном затвору. Како преносе њемачки медији, он је оптужен за тешко убиство. Данас је признао да је један од његових личних циљева у затвору да се ослободи проблема са дрогом и алкохолом.
Суђење се наставља, а наредних мјесец дана заказано је укупно пет рочишта.
