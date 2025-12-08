Logo
Large banner

Поскупљење воде, нерадна недјеља: Договорен датум сједнице бањалучке Скупштине

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

10:45

Коментари:

0
Колегијум бањалучке Скупштине
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Колегијум Скупштине Града Бањалука договорио је данас да сједница градског Парламента буде одржана 17. децембра, а наставак дан касније.

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је, након сједнице Колегијума, да су прихваћене све тачке које су предложили.

Међу 86 тачака Дневног реда наћи ће се и питање нерадне недјеље, али и оно што је претходних дана забринуло Бањалучане - поскупљење воде.

"Ми сматрамо да је важно да завршимо парк код Делте и да тај простор добије регулациони план", рекао је између осталог Станивуковић.

Такође, Станивуковић је рекао да буџет града неће бити тема ове сједнице, али да ће се о њему расправљати до краја године.

Предсједник градске Скупштине Љубо Нинковић рекао је да је ово била једна од најопуштенијих сједница Колегијума и нагласио да се очекује да Скупштина засједа два, па чак и три дана.

"До краја године Бањалука би требало да има буџет", рекао је Нинковић.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

neradna nedjelja

Драшко Станивуковић

Скупштина града Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Натјерао младића да попије флашу вискија, па га напаствовао у шуми

Свијет

Натјерао младића да попије флашу вискија, па га напаствовао у шуми

19 мин

0
Дивље свиње се одомаћиле на улици, људи уплашени

Регион

Дивље свиње се одомаћиле на улици, људи уплашени

26 мин

0
Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Друштво

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

26 мин

0
Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Кратак дах и корона - када је вријеме да се обратите љекару?

29 мин

0

Више из рубрике

Проблем дивље градње у Бањалуци

Бања Лука

Проблем дивље градње у Бањалуци

15 ч

0
Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

Бања Лука

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17 ч

7
Бањалука мијења радно вријеме кафића

Бања Лука

Бањалука мијења радно вријеме кафића

19 ч

0
Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

Бања Лука

Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner