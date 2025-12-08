Поскупљење воде, нерадна недјеља: Договорен датум сједнице бањалучке Скупштине

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
10:45
Коментари:0
Колегијум Скупштине Града Бањалука договорио је данас да сједница градског Парламента буде одржана 17. децембра, а наставак дан касније.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је, након сједнице Колегијума, да су прихваћене све тачке које су предложили.
Међу 86 тачака Дневног реда наћи ће се и питање нерадне недјеље, али и оно што је претходних дана забринуло Бањалучане - поскупљење воде.
"Ми сматрамо да је важно да завршимо парк код Делте и да тај простор добије регулациони план", рекао је између осталог Станивуковић.
Такође, Станивуковић је рекао да буџет града неће бити тема ове сједнице, али да ће се о њему расправљати до краја године.
Предсједник градске Скупштине Љубо Нинковић рекао је да је ово била једна од најопуштенијих сједница Колегијума и нагласио да се очекује да Скупштина засједа два, па чак и три дана.
"До краја године Бањалука би требало да има буџет", рекао је Нинковић.
