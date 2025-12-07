Logo
Large banner

Бањалука мијења радно вријеме кафића

Извор:

Глас Српске

07.12.2025

15:14

Коментари:

0
Бањалука мијења радно вријеме кафића

Баш као и претходних година, угоститељски објекти, осим оних у стамбеним зградама, од 15. децембра ове до 31. јануара 2026. године могу радити дуже у односу на прописано радно вријеме.

Неограничено

Сви угоститељски објекти на подручју града Бањалука, укључујући угоститељске објекте смјештене у стамбено-пословним објектима колективног становања (у складу са чланом 13. Одлуке), могу радити у неограниченом радном времену:

- 1. јануара 2026. године,

- 2. јануара 2026. године,

- 7.јануара 2026. године и

- 14. јануара 2026. године.

У остале дане наведеног периода, угоститељски објекти (искључиво угоститељски објекти смјештени ван стамбено-пословних објеката колективног становања) могу радити у радном времену дужем у односу на радно вријеме прописано Одлуком, и то:

Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће:

  • од седам до један час, радним данима,
  • од седам до два часа, викендом (петак и субота).

Угоститељски објекти којима је додијељен знак квалитета „златна кашика“:

  • од седам до два часа, радним данима,
  • од седам до три часа, викендом (петак и субота).

Ноћни клубови (диско-барови, диско-клубови/дискотеке и ноћни барови):

  • од 19 до четири часа,
  • од 19 до пет часова, викендом (петак и субота).

Салони за посебне прилике (свадбени салони и сл.):

  • од седам до четири часа.

У наведеном периоду, угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним објектима колективног становања, раде у складу са радним временом прописаним Одлуком, и то од седам до 23 часа – радним данима и викендом (петак и субота).

Угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним објектима колективног становања, којима је додијељен знак квалитета „златна кашика“:

  • од седам до 24 часа радним данима,
  • од седам до један час викендом (петак и субота).

Овај закључак донесен је на захтјев Занатско-предузетничке коморе регије Бањалука, ради указане потребе за дужим радом угоститељских објеката, у вријеме трајања новогодишњих и других празника, на прелазу 2025. године у 2026. годину, навели су из Градске управе Бањалука, преноси "Глас".

Подијели:

Тагови:

Бањалука

praznici

radno vrijeme

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

Занимљивости

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

2 ч

0
Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Савјети

Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

2 ч

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Свијет

Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

2 ч

0
Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

Република Српска

Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

3 ч

3

Више из рубрике

Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

Бања Лука

Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

10 ч

0
Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Бања Лука

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

1 д

11
Мјештани Росуља против изградње нових зграда

Бања Лука

Мјештани Росуља против изградње нових зграда

1 д

0
Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

Бања Лука

Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner