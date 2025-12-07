Бањалука мијења радно вријеме кафића

Извор:
Глас Српске
07.12.2025
15:14
Баш као и претходних година, угоститељски објекти, осим оних у стамбеним зградама, од 15. децембра ове до 31. јануара 2026. године могу радити дуже у односу на прописано радно вријеме.
Сви угоститељски објекти на подручју града Бањалука, укључујући угоститељске објекте смјештене у стамбено-пословним објектима колективног становања (у складу са чланом 13. Одлуке), могу радити у неограниченом радном времену:
- 1. јануара 2026. године,
- 2. јануара 2026. године,
- 7.јануара 2026. године и
- 14. јануара 2026. године.
У остале дане наведеног периода, угоститељски објекти (искључиво угоститељски објекти смјештени ван стамбено-пословних објеката колективног становања) могу радити у радном времену дужем у односу на радно вријеме прописано Одлуком, и то:
У наведеном периоду, угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним објектима колективног становања, раде у складу са радним временом прописаним Одлуком, и то од седам до 23 часа – радним данима и викендом (петак и субота).
Угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним објектима колективног становања, којима је додијељен знак квалитета „златна кашика“:
Овај закључак донесен је на захтјев Занатско-предузетничке коморе регије Бањалука, ради указане потребе за дужим радом угоститељских објеката, у вријеме трајања новогодишњих и других празника, на прелазу 2025. године у 2026. годину, навели су из Градске управе Бањалука, преноси "Глас".
