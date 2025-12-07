Logo
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Петогодишњи дјечак којем је мајка дала прскалицу запалио је аутомобил и узроковао штету од 30.000 евра, извијестила је у недјељу полиција савезне државе Сјеверне Рајне-Вестфалије на западу Њемачке.

Мајка, 42-годишњакиња, запалила је у суботу прскалицу са сином на паркиралишту у стамбеној четврти града Хагена, а затим видјела како искре јуре испод оближњег аутомобила, гдје се запалило суво лишће.

Покушаји гашења пожара нису успјели, а аутомобил у власништву комшије потпуно је изгорио.

Ватрогасне службе успјеле су спријечити ширење пламена на друге аутомобиле на паркиралишту.

Жену чека тужба за изазивање пожара из нехата.

Полиција подсјећа да је прскалица производ који се и даље може легално купити и палити током цијеле године, за разлику од друге пиротехнике чија се куповина у Њемачкој све више ограничава.

