Ухапшен младић осумњичен да је крвнички тукао оца, па га давио

Ј. Т. (23), који се сумњичи да је ноћас напао свог оца и задао му више удараца, након чега је почео да га дави, ухапшен је данас у Београду.
Ухапшени младић се сумњичи да је оцу Т. П. (56) нанио тешке тјелесне повреде тако што га је више пута ударао рукама и ногама по глави, након чега га је давио.
Како сазнајемо, Т. П. је у нападу задобио прелом руке и озбиљне повреде главе и мозга и хитно је транспортован у болницу, пише Телеграф.рс.
Напад се догодио ноћас, нешто иза поноћи у њиховом дому у Улици Драгице Кончар, а осумњичени је ухапшен данас на територији општине Вождовац.
