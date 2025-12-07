Logo
Large banner

Ухапшен младић осумњичен да је крвнички тукао оца, па га давио

Извор:

Телеграф

07.12.2025

14:26

Коментари:

0
Ухапшен младић осумњичен да је крвнички тукао оца, па га давио
Фото: Pexels

Ј. Т. (23), који се сумњичи да је ноћас напао свог оца и задао му више удараца, након чега је почео да га дави, ухапшен је данас у Београду.

Ухапшени младић се сумњичи да је оцу Т. П. (56) нанио тешке тјелесне повреде тако што га је више пута ударао рукама и ногама по глави, након чега га је давио.

Како сазнајемо, Т. П. је у нападу задобио прелом руке и озбиљне повреде главе и мозга и хитно је транспортован у болницу, пише Телеграф.рс.

ilu-pas-290825

Занимљивости

Овако пси показује да вас воле

Напад се догодио ноћас, нешто иза поноћи у њиховом дому у Улици Драгице Кончар, а осумњичени је ухапшен данас на територији општине Вождовац.

Подијели:

Тагови:

Београд

насиље у породици

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пита са сиром

Савјети

Пита са павлаком коју нећете моћи да престанете јести

3 ч

0
Овако пси показује да вас воле

Занимљивости

Овако пси показује да вас воле

3 ч

0
Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

Друштво

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

3 ч

0
Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

Хроника

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

3 ч

0

Више из рубрике

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

Хроника

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у Мостару: Дјечака силовали старији малољетници?

4 ч

0
Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

Хроника

Троје повријеђених у тешкој несрећи код Зенице

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner