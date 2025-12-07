Ужас у Мостару: Дјечака силовали старији малољетници?

07.12.2025
Кантонално тужилаштво у Мостару преузело је истрагу о пријављеном случају насиља над малољетним дјечаком, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона. О наводном догађају, који је пријављен 30. новембра 2025. године, тренутно нема званичних детаља због законске заштите малољетних особа.
Према незваничним информацијама којима располаже портал Мостарски.ба, ради се о ученику основне школе, који је наводно сексуално злостављан, а надлежни органи провјеравају наводе да су у инцидент били укључени старији малољетници. Више извора потврдило је да је поступање у току и да се утврђују све околности случаја. Портпаролка МУП-а, Илијана Милош, потврдила је да је пријава примљена, те нагласила да званичне информације у овом тренутку не могу бити објављене.
- Управа полиције МУП-а примила је пријаву 30.11.2025. године везану за насиље над малољетницима. У складу са Законом о поступању с дјецом и малољетницима, те ради заштите интереса оштећених, нисмо у могућности да изнесемо више детаља. Кантоналном тужилаштву поднесен је извјештај, а даљи кораци предузимају се под њиховим надзором - изјавила је Милош.
Очекује се да ће Тужилаштво, у сарадњи са полицијским службеницима и стручним тимовима, спровести све неопходне радње како би случај био у потпуности расвијетљен. Због осјетљивости предмета и укључености малољетника, институције апелују на медије и јавност да поштују принципе заштите приватности, те да избјегавају спекулације док траје истрага.
