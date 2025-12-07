Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Извор:
СРНА
07.12.2025
13:07
Поплава, која је откривена у музеју Лувр у Паризу, оштетила је многе књиге и документе у библиотеци египатских старина.
Претпоставља се да су цијеви, за које је већ пријављено да су неисправне, изазвале поплаву, пишу француски медији.
Комитет за здравље, безбједност и услове рада потврдио је да је поплава пријављена у путем имејла 27. новембра и да је наведено да је вентил који је осигуравао цијеви изнад документације изазвао велику поплаву "прљаве воде" која је тешко оштетила књиге и документа и знатно деградирала радне просторе.
Цурење из цијеви зауставили су ноћни чувари.
Није било детаља које су књиге оштећене, наводи данас "Спутњик".
