Logo
Large banner

Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Извор:

СРНА

07.12.2025

13:07

Коментари:

0
Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру
Фото: Pexels

Поплава, која је откривена у музеју Лувр у Паризу, оштетила је многе књиге и документе у библиотеци египатских старина.

Претпоставља се да су цијеви, за које је већ пријављено да су неисправне, изазвале поплаву, пишу француски медији.

Бенин-војска упала на ТВ-07122025

Свијет

Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

Комитет за здравље, безбједност и услове рада потврдио је да је поплава пријављена у путем имејла 27. новембра и да је наведено да је вентил који је осигуравао цијеви изнад документације изазвао велику поплаву "прљаве воде" која је тешко оштетила књиге и документа и знатно деградирала радне просторе.

Цурење из цијеви зауставили су ноћни чувари.

Није било детаља које су књиге оштећене, наводи данас "Спутњик".

Подијели:

Таг:

Luvr

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска упала на ТВ у Бенину

Свијет

Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Детаљи бруталног убиства дјевојке: ''Имала је 30 убода ножем''

1 ч

0
Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Свијет

Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

1 ч

0
Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

Здравље

Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

1 ч

0

Више из рубрике

Војска упала на ТВ у Бенину

Свијет

Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

1 ч

0
Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Свијет

Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

1 ч

0
Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

Свијет

Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

2 ч

0
Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

Свијет

Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner