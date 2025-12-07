Logo
Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених

Извор:

Телеграф

07.12.2025

11:43

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X/ British Intel

Хитне службе су реаговале на "значајан инцидент" јутрос на аеродрому Хитроу, а на лицу мјеста виђен је велики број наоружаних припадника полиције. Сада стижу прве информације о томе шта се догодило на једном од најпрометнијих аеродрома на свијету.

Према наводима полиције, приведен је мушкарац који је, како се сумња, прскао путнике непознатим спрејем, који подсјећа на сузавац.

Полиција је навела да је нападнуто више особа те да је приведен један мушкарац који се сумњичи за напад.

"Полиција је присутна на аеродрому Хитроу док истражујемо околности око напада на више особа јутрос. Полицајци су позвани у 08.11 часова у вишеспратну гаражу на Терминалу 3 након пријава да је више људи нападнуто. Неколико људи је попрскано нечим у облику сузавца од стране групе мушкараца који су затим напустили лице мјеста", истакли су из полиције.

Наоружане јединице су стигле и ухапсиле једног мушкарца због сумње на напад. Он је у притвору, а истрага о проналаску осталих осумњичених се наставља, додаје се у саопштењу.

"Служба хитне помоћи је била на лицу мјеста и жртве су превезене у болницу. Не вјерује се да су њихове повреде опасне по живот или такве да мијењају живот", додали су из полиције.

Тренутно постоји одређени поремећај саобраћаја у том подручју и Терминал 3 остаје отворен.

"У овој фази вјерујемо да је инцидент укључивао групу људи који се међусобно познају, а да је дошло до ескалације свађе која је довела до тога да је више људи повријеђено. Наши полицајци су брзо реаговали и биће појачано присуство полиције на аеродрому Хитроу током јутра, како би се наставила истрага и обезбиједила безбједност оних који су у том подручју.

Овај инцидент не третирамо као тероризам. Разумијемо забринутост јавности и желио бих да захвалим свима у том подручју на сарадњи јутрос", навели су из полиције, пише Телеграф.

Тагови:

aerodrom

napad

