Убио жену наочиглед дjеце насред улице, синови га потом крвнички шутирали

Извор:
Телеграф
07.12.2025
11:19
Једна жена убијена је у петак увече у Инголштату, наочиглед своје дjеце, а за злочин се сумњичи њен бивши муж Барис К. (49)
"Тај врисак никада нећу заборавити", каже једна жена која је свjедочила језивој сцени насред улице.
Пред очима своје дjеце, предузетник Барис К. (49) је, како се сумња, искасапио своју бившу супругу кухињским ножем.
Синови, стари 17 и 23 године, покушали су да спријече оца у злочину, ударајући га свом снагом, али за њихову мајку, Тубу П. (45), свака помоћ је стигла прекасно. Несрећна жена је реанимирана на лицу мјеста, али је касније умрла у болници.
Врисак који је комшиница чула био је очајнички врисак кћерке бившег пара. Синови су на турском псовали оца којег су успјели да одвоје од мајке и оборе на земљу, док за то вријеме њихова сестра вришти: "Престаните!"
Кћерка потом трчи према оцу, док се синови јуре да збрину мајку која лежи у крви. Убрзо су на лице мјеста стигле бројне полицијске и екипе хитне помоћи. Љекари су се борили да спасу Тубу, али несрећној жени спаса није било. Проглашена је мртвом по доласку у болницу.
Пар је наводно био у браку више од 20 година, у којем су добили троје дјеце, кћерку и два сина, сви сад старости од 15 до 23 године. Породица је живјела у стамбеном насељу на рубу града. Али Барис К. је, како је БИЛД сазнао из круга породице, био пријеке нарави. Помиње се насиље, а пре око годину и по дана, Немица турског поријекла Туба П. наводно се разишла са својим супругом.
Барис се преселио у округ Ајхштат (Баварска), али се стално појављивао на вратима своје бивше супруге.
Како је БИЛД сазнао, Туба је чак преко суда издејствовала забрану контакта, али Барис К. се, очигледно, није придржавао ни тога.
"Полиција је често долазила овдје јер је било свађа", објашњава један комшија. Рајнхард Колб, портпарол Полицијске управе Сјеверна Горња Баварска, потврдио је да је мушкарац био познат полицији.
Медији пишу да је након убиства и сам Барис К. хоспитализован са тешким повредама које су му нанијели синови који су га ударали и шутирали покушавајући да спасу мајку. Према полицији, живот му није угрожен. Против два сина тренутно се не води истрага, јер власти у њиховом случају полазе од нужне одбране у корист другог. Бариса К. у болници чувају припадници полиције, док судија не одлучи о могућем притвору због кривичног дјела убиства, пише Телеграф.
