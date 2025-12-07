Logo
Large banner

Изгорио ноћни клуб, има мртвих

Извор:

Танјуг

07.12.2025

08:50

Коментари:

0
Изгорио ноћни клуб, има мртвих
Фото: Танјуг/АП

У пожару који је касно синоћ избио у ноћном клубу "Бирч" у месту Арпора у индијској савезној држави Гоа погинуло је 25 особа, а шест особа је повријеђено, саопштиле су данас локалне власти.

Индијске власти су наредиле истрагу о узроку пожара, и понудиле су одштету жртвама, преноси Ројтерс.

"Наложио сам судску истрагу о целом инциденту како би се утврдио узрок и одговорност" за пожар у селу Арпора, казао је главни министар Гое Прамод Савант у објави на платформи Икс.

Он је додао да је шест повређених особа у стабилном стању, и да примају медицинску његу.

Индијски премијер Нарендра Моди објавио је на платформи Икс да ће његова канцеларија понудити одштету до 200.000 рупија (1.889 евра) свакој породици жртава и 50.000 рупија повријеђенима.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић у посјети Француској

Полиција је саопштила да је о пожару у клубу "Бирч" добила дојаву у 00.04 сати по локалном времену.

Током цијеле ноћи трајало је гашење пожара у клубу, а тијела свих страдалих су пронађена.

Најмање четворо погинулих су били туристи, а 14 су били запослени у клубу, саопштила је локална полиција.

Подијели:

Тагови:

пожар

noćni klub

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Хроника

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић у посјети Француској

1 ч

1
Снажан земљотрес погодио Аљаску

Свијет

Снажан земљотрес погодио Аљаску

1 ч

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

Друштво

Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

1 ч

0

Више из рубрике

Снажан земљотрес погодио Аљаску

Свијет

Снажан земљотрес погодио Аљаску

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви

1 ч

0
Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

Свијет

Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

2 ч

1
Рус објавио који је једини услов Америке за НИС

Свијет

Рус објавио који је једини услов Америке за НИС

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

50

Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ

09

38

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

09

30

Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

09

25

Сутра исплата новембарских пензија

09

21

Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner