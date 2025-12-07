Изгорио ноћни клуб, има мртвих

Извор:
Танјуг
07.12.2025
08:50
Коментари:0
У пожару који је касно синоћ избио у ноћном клубу "Бирч" у месту Арпора у индијској савезној држави Гоа погинуло је 25 особа, а шест особа је повријеђено, саопштиле су данас локалне власти.
Индијске власти су наредиле истрагу о узроку пожара, и понудиле су одштету жртвама, преноси Ројтерс.
"Наложио сам судску истрагу о целом инциденту како би се утврдио узрок и одговорност" за пожар у селу Арпора, казао је главни министар Гое Прамод Савант у објави на платформи Икс.
Он је додао да је шест повређених особа у стабилном стању, и да примају медицинску његу.
Индијски премијер Нарендра Моди објавио је на платформи Икс да ће његова канцеларија понудити одштету до 200.000 рупија (1.889 евра) свакој породици жртава и 50.000 рупија повријеђенима.
Република Српска
Стевандић у посјети Француској
Полиција је саопштила да је о пожару у клубу "Бирч" добила дојаву у 00.04 сати по локалном времену.
Током цијеле ноћи трајало је гашење пожара у клубу, а тијела свих страдалих су пронађена.
Најмање четворо погинулих су били туристи, а 14 су били запослени у клубу, саопштила је локална полиција.
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму