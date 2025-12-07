Logo
Рус објавио који је једини услов Америке за НИС

Извор:

Б92

07.12.2025

06:00

Коментари:

0
Рус објавио који је једини услов Америке за НИС
Фото: АТВ

Предсједник Комисије Савета Руске Федерације за информативну политику Алексеј Пушков изјавио је да "у случају Нафтне индустрије Србије (НИС) нема никаквог посебног курса Сједињених Америчких Држава према Србији, исто захтијевају од свих европских земаља и циљ им је да Европа потпуно престане да купује руске енергенте".

"Само је (Виктору) Орбану успјело да се (Доналд) Трамп сложи да Мађарска и даље купује руску нафту и гас. Не знамо како ће даље бити са Словачком, која је у тешкој ситуацији. Међутим, у Вашингтону сматрају да би све остале земље требало да се одрекну руског гаса и почну да купују амерички. То је јединствена политика САД према европским земљама“, рекао је Пушков, у интервјуу за данашњу Политику", преноси Бета.

Новац

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Он је нагласио да на "Србију кидишу моћне силе, Америка и Европска унија, велики играчи на свјетској сцени".

"Упркос њиховим притисцима Србија одржава посебне односе са Русијом, који некада у себи носе и сложеност. Ово показује да историјска блискост руског и српског народа и даље постоји и заиста бих желио да се блискост одржи", рекао је Пушков.

Тагови:

Русија

Америка

Србија

НИС

Коментари (0)
