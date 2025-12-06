Logo
Орбан упозорио: Европа спрема рат до 2030. године

Извор:

Sputnjik

06.12.2025

17:35

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да су европски лидери донијели одлуку да Европа буде спремна за рат до 2030. године, али да Будимпешта томе јасно каже не.

"Мађарска је у опасности, наш задатак је да спријечимо увлачење ЕУ у рат - сами то не можемо", поручио је Орбан на скупу активиста Фидеса у Кечкемету.

Ilon Mask

Свијет

Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније

Орбан је такође рекао да је ЕУ требало да осуди корупцију у Украјини, али да Брисел и Кијев покривају једни друге уместо да погледају истини у очи, пише Спутњик.

Таг:

Виктор Орбан

