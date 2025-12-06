Орбан упозорио: Европа спрема рат до 2030. године

Извор:
Sputnjik
06.12.2025
17:35
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да су европски лидери донијели одлуку да Европа буде спремна за рат до 2030. године, али да Будимпешта томе јасно каже не.
"Мађарска је у опасности, наш задатак је да спријечимо увлачење ЕУ у рат - сами то не можемо", поручио је Орбан на скупу активиста Фидеса у Кечкемету.
Свијет
Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније
Орбан је такође рекао да је ЕУ требало да осуди корупцију у Украјини, али да Брисел и Кијев покривају једни друге уместо да погледају истини у очи, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
18
40
18
36
18
05
17
58
17
56
Тренутно на програму