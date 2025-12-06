Logo
Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

06.12.2025

17:20

Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут
Фото: Printscreen/Facebook/Sarasota County (FL)

Полицајци на Флориди имали су пуне руке посла да би уклонили алигатора дугог 4,2 метра и тешког преко 272 килограма који се испречио на ауто-путу у округу Сарасота.

Чак седам полицајаца и један искусни ловац морали су да интервенишу како би помјерили огромног рептила који је блокирао пут, а када је постало јасно да ни тај број људи није довољан, у помоћ је позвано појачање.

На снимцима које је објавила канцеларија шерифа округа Сарасота приказана је борба читавог тима људи да обуздају алигатора и потом га убаце у задњи дио камионета.

njemacka zastava

Свијет

Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Овај инцидент догодио се у вријеме када активност алигатора на Флориди почиње да замире са падом температура, пошто ове животиње углавном проводе зиму у спавању, пише ЦБС Њуз.

Протекле недјеље, међутим, у округу Сарасота забиљежене су више температуре од уобичајених због чега су алигатори још увијек активни.

Коментари (0)
