Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

Полицајци на Флориди имали су пуне руке посла да би уклонили алигатора дугог 4,2 метра и тешког преко 272 килограма који се испречио на ауто-путу у округу Сарасота.
Чак седам полицајаца и један искусни ловац морали су да интервенишу како би помјерили огромног рептила који је блокирао пут, а када је постало јасно да ни тај број људи није довољан, у помоћ је позвано појачање.
На снимцима које је објавила канцеларија шерифа округа Сарасота приказана је борба читавог тима људи да обуздају алигатора и потом га убаце у задњи дио камионета.
Овај инцидент догодио се у вријеме када активност алигатора на Флориди почиње да замире са падом температура, пошто ове животиње углавном проводе зиму у спавању, пише ЦБС Њуз.
Протекле недјеље, међутим, у округу Сарасота забиљежене су више температуре од уобичајених због чега су алигатори још увијек активни.
