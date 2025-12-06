Колико је питања стигло Путину за прва два дана

Извор:
Број обраћања грађана за предстојећу "Директну линију" са предсједником Русије Владимиром Путином премашио је 255.000, саопштено је у програму телевизијског канала Русија 1.
Уредници програма навели су да је овогодишњи одзив изузетно велики: Обим обраћања је заиста огроман. Већ је стигло више од 255.000 питања.
Према статистици, 33 одсто питања послали су мушкарци, док 67 одсто долази од жена.
Традиционална конференција за штампу на којој руски предсједник сумира резултате одлазеће године и "Директна линија" биће одржани 19. децембра у 10 часова по централноевропском времену. Прикупљање питања почело је 4. децембра у 15 часова и трајаће све до завршетка саме емисије.
Прошле године стигло је чак 1,2 милиона питања грађана.
Овај догађај пружа Русима могућност да непосредно упуте питања свом предсједнику, а оно што га издваја јесте да ниједан други свјетски лидер не нуди тако директну комуникацију са грађанима, пише РТ Балкан.
